تدريب ((تكتيكي)) للقاء الفلبين غداً

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباً تكتيكياً استعدادا لمباراته المرتقبة يوم غد الثلاثاء أمام نظيره المنتخب الفلبيني، في ختام تجمعه في شهر أكتوبر الحالي، والذي شهد أيضا خوض ودية أمام منتخب قيرغزستان، وفاز فيها منتخبنا بهدفين دون مقابل.
ورفع منتخبنا وتيرة الاستعداد من خلال تدريب البارحة الذي خاضه على الملاعب الخارجية، بمشاركة كافة اللاعبين، وغاب عنه المصابون الثلاثة سيد ضياء سعيد، والحارس سيد محمد جعفر، واللاعب حسين العكري، حيث قاد المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي التدريب الرئيسي للمواجهة، وطبّق فيه اللاعبون طريقة اللعب التي سيتم العمل عليها في لقاء الغد.
ومن جانب آخر خاض منتخب الفلبين صباح أمس مباراة ودية دولية أمام قيرغزستان وفاز فيها بهدف نظيف، وبات على أهبة الاستعداد لمواجهة منتخبنا يوم غد الثلاثاء.
ضياء يغيب 6 أسابيع
وفيما يخص اللاعبين المصابين فقد تقرر أن يغيب اللاعب الدولي ونجم فريق الخالدية سيد ضياء سعيد فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد تعرضه لقطع بسيط في رباط الركبة الجانبي، جرّاء الإصابة التي تعرض لها في مواجهة المنتخب أمام قيرغزستان، وبالتالي نجا اللاعب من التدخل الجراحي الذي كان سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب.
وحول قائد المنتخب الحارس الدولي سيد محمد جعفر فسوف يبتعد عن الملاعب لفترة 3 أسابيع فقط، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة مع ناديه المحرق في الجولات القادمة بعد استعادة عافيته، كما سيغيب اللاعب حسين العكري المنتقل حديثا لصفوف الرفاع قرابة الأسبوعين نتيجة تعرضه لتمزق عضلي.
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