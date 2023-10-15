تدريب ((تكتيكي)) للقاء الفلبين غداً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00









خاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريباً‭ ‬تكتيكياً‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراته‭ ‬المرتقبة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تجمعه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬أيضا‭ ‬خوض‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان،‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

ورفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬وتيرة‭ ‬الاستعداد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬البارحة‭ ‬الذي‭ ‬خاضه‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كافة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وغاب‭ ‬عنه‭ ‬المصابون‭ ‬الثلاثة‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬والحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬واللاعب‭ ‬حسين‭ ‬العكري،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬التدريب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمواجهة،‭ ‬وطبّق‭ ‬فيه‭ ‬اللاعبون‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الغد‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬خاض‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬دولية‭ ‬أمام‭ ‬قيرغزستان‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭.‬





ضياء‭ ‬يغيب‭ ‬6‭ ‬أسابيع

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬ونجم‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد‭ ‬فترة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أسابيع‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لقطع‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬رباط‭ ‬الركبة‭ ‬الجانبي،‭ ‬جرّاء‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬أمام‭ ‬قيرغزستان،‭ ‬وبالتالي‭ ‬نجا‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيبعده‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

وحول‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬فسوف‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لفترة‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬عافيته،‭ ‬كما‭ ‬سيغيب‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬العكري‭ ‬المنتقل‭ ‬حديثا‭ ‬لصفوف‭ ‬الرفاع‭ ‬قرابة‭ ‬الأسبوعين‭ ‬نتيجة‭ ‬تعرضه‭ ‬لتمزق‭ ‬عضلي‭.‬