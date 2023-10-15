ناجلسمان يجري تغييرات في صفوف فريقه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬المكسيك‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬المبشرة‭ ‬لمهام‭ ‬عمله،‭ ‬عبر‭ ‬الفوز‭ ‬3‭/‬1‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وديا‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬ليرفع‭ ‬آمال‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لبطولة‭ ‬يورو‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هارتفورد‭ ‬‮«‬سنجري‭ ‬تغييرات‭ ‬لأنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشاهد‭ ‬الجميع‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬إن‭ ‬أمكن،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬لهانسي‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تراجع‭ ‬النتائج،‭ ‬ونال‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬إشادة‭ ‬واسعة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وتحدثت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سود‭ ‬دويتشه‭ ‬تسايتونج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الرقي‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‮»‬،‭ ‬وأوضحت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬كيكر‭ ‬شبورتس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لناجلسمان‭ ‬يرفع‭ ‬الآمال‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

ويمتد‭ ‬عقد‭ ‬ناجلسمان‭ ‬حتى‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬وتم‭ ‬تكليفه‭ ‬ببناء‭ ‬فريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬بعد‭ ‬العروض‭ ‬الباهتة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬الخروج‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬وتحقيق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أخر‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬فليك‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭ ‬‮«‬اتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الحلقة‭ ‬التالية،‭ ‬سعيد‭ ‬للفريق‭ ‬بوجود‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬إيجابية،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬شكل‭ ‬جمالي‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬لعبنا،‭ ‬لقد‭ ‬بدا‭ ‬الأمر‭ ‬جيدًا‭ ‬اليوم،‭ ‬لعبنا‭ ‬كرة‭ ‬جيدة‭ ‬وبشغف‮»‬‭.‬



