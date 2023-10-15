مدربو ألمانيا يشيدون بالظهور الأول لناجلسمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬رودي‭ ‬فولر‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بالظهور‭ ‬الأول‭ ‬لجوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للماكينات‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وديا‭ ‬3‭/‬1مساء‭ ‬السبت‭.‬

وتولى‭ ‬فولر‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬2‭/‬1‭ ‬وديا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬لناجلسمان‭ ‬لقيادة‭ ‬دفة‭ ‬الأمور‭.‬

وتحدث‭ ‬فولر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬حقا،‭ ‬تفتح‭ ‬شهيتنا‭ ‬للمزيد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬إلكاي‭ ‬جوندوجان‭ ‬أن‭ ‬طريقة‭ ‬لعب‭ ‬ناجلسمان‭ ‬‮«‬مختلفة‭ ‬قليلا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬فليك،‭ ‬وأشار‭ ‬فولكروج‭ ‬‮«‬أفكار‭ ‬المدرب‭ ‬تتمتع‭ ‬بالقوة‭ ‬وتأخذنا‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬التالي‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬لهانسي‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تراجع‭ ‬النتائج،‭ ‬ويمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬وتم‭ ‬تكليفه‭ ‬ببناء‭ ‬فريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬بعد‭ ‬العروض‭ ‬الباهتة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬الخروج‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬وتحقيق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أخر‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬فليك‭. ‬