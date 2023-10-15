مدربو ألمانيا يشيدون بالظهور الأول لناجلسمان

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن - (د ب أ): أشاد رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني بالظهور الأول لجوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني للماكينات خلال الفوز على الولايات المتحدة وديا 3/1مساء السبت.
وتولى فولر منصب المدير الفني خلال مباراة واحدة شهدت فوز ألمانيا على فرنسا 2/1 وديا الشهر الماضي، قبل ان يفسح المجال لناجلسمان لقيادة دفة الأمور.
وتحدث فولر عن «بداية جيدة حقا، تفتح شهيتنا للمزيد».
من جانبه أكد إلكاي جوندوجان أن طريقة لعب ناجلسمان «مختلفة قليلا» عن فليك، وأشار فولكروج «أفكار المدرب تتمتع بالقوة وتأخذنا إلى المستوى التالي».
وتولى ناجلسمان المهمة خلفا لهانسي فليك الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي في ضوء تراجع النتائج، ويمتد عقده حتى يورو 2024 وتم تكليفه ببناء فريق قادر على تصحيح المسار بعد العروض الباهتة في الأعوام الماضية، والتي شهدت الخروج مرتين متتاليتين من دور المجموعات لكأس العالم وتحقيق أربعة انتصارات فقط في أخر 17 مباراة في عهد فليك.
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