Monday, 16 October 2023 04:40 GMT

حارس هيرتا برلين يعتذر بعد واقعة معسكر النمسا

10/15/2023 7:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعتذر‭ ‬ماريوس‭ ‬جيرسبك‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬هيرتا‭ ‬برلين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لأعضاء‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬المشاجرة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬تغريمه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

واعترف‭ ‬جيرسبك‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬أكبر‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬وتعهد‭ ‬بأنه‭ ‬سيظهر‭ ‬تغيره‭ ‬وندمه‭ ‬على‭ ‬أخطائه‭ ‬ووقوفه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبادئ‭ ‬الصحيحة‭ ‬والقيم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عليكم‭ ‬الحكم‭ ‬علي‭ ‬بمظهري‭ ‬وأفعالي‭ ‬وأقوالي،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون‭ ‬عودتي‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬مشروطة‭ ‬بحالات‭ ‬معينة،‭ ‬بالطبع‭ ‬أنا‭ ‬اتقبل‭ ‬ذلك‭ ‬وسأفي‭ ‬به‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اتهام‭ ‬جيرسبك‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬أذى‭ ‬جسدي‭ ‬خطير‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬نمساوي‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬زيلامسي،‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬تعرض‭ ‬الضحية‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬الفك‭ ‬وإصابات‭ ‬أخرى‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬جيرسبك‭ ‬لعقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬لكنه‭ ‬أبدى‭ ‬أسفه‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬واعتذر‭ ‬للضحية،‭ ‬وتم‭ ‬تغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬300ر42‭ ‬دولار‭) ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬سجل‭ ‬جنائي‭. ‬وكان‭ ‬هيرتا‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬إيقاف‭ ‬جيرسبك‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة،‭ ‬لكن‭ ‬منحه‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬الحكم‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

ولم‭ ‬يوافق‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬جيرسبك‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬وهددوا‭ ‬بالاستقالة،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬حاول‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬وأبدى‭ ‬سعادته‭ ‬بتراجعهم‭ ‬عن‭ ‬قرارهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬للنادي‭.‬




MENAFN15102023000055011008ID1107243575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث