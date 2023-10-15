حارس هيرتا برلين يعتذر بعد واقعة معسكر النمسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعتذر‭ ‬ماريوس‭ ‬جيرسبك‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬هيرتا‭ ‬برلين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لأعضاء‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬المشاجرة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬تغريمه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

واعترف‭ ‬جيرسبك‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬أكبر‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬وتعهد‭ ‬بأنه‭ ‬سيظهر‭ ‬تغيره‭ ‬وندمه‭ ‬على‭ ‬أخطائه‭ ‬ووقوفه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبادئ‭ ‬الصحيحة‭ ‬والقيم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عليكم‭ ‬الحكم‭ ‬علي‭ ‬بمظهري‭ ‬وأفعالي‭ ‬وأقوالي،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون‭ ‬عودتي‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬مشروطة‭ ‬بحالات‭ ‬معينة،‭ ‬بالطبع‭ ‬أنا‭ ‬اتقبل‭ ‬ذلك‭ ‬وسأفي‭ ‬به‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اتهام‭ ‬جيرسبك‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬أذى‭ ‬جسدي‭ ‬خطير‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬نمساوي‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬زيلامسي،‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬تعرض‭ ‬الضحية‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬الفك‭ ‬وإصابات‭ ‬أخرى‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬جيرسبك‭ ‬لعقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬لكنه‭ ‬أبدى‭ ‬أسفه‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬واعتذر‭ ‬للضحية،‭ ‬وتم‭ ‬تغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬300ر42‭ ‬دولار‭) ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬سجل‭ ‬جنائي‭. ‬وكان‭ ‬هيرتا‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬إيقاف‭ ‬جيرسبك‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة،‭ ‬لكن‭ ‬منحه‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬الحكم‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

ولم‭ ‬يوافق‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬جيرسبك‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬وهددوا‭ ‬بالاستقالة،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬حاول‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬وأبدى‭ ‬سعادته‭ ‬بتراجعهم‭ ‬عن‭ ‬قرارهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬للنادي‭.‬











