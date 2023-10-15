حارس هيرتا برلين يعتذر بعد واقعة معسكر النمسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): اعتذر ماريوس جيرسبك حارس مرمى هيرتا برلين أمس الأحد لأعضاء النادي الألماني خلال الاجتماع السنوي، وذلك بسبب المشاجرة التي وقعت خلال معسكر الفريق في النمسا، حيث قررت محكمة في سالزبورج تغريمه بعد ذلك.
واعترف جيرسبك بأنه ارتكب أكبر خطأ في حياته، وتعهد بأنه سيظهر تغيره وندمه على أخطائه ووقوفه إلى جانب المبادئ الصحيحة والقيم.
وأضاف: «عليكم الحكم علي بمظهري وأفعالي وأقوالي، كما تعلمون عودتي إلى النادي مشروطة بحالات معينة، بالطبع أنا اتقبل ذلك وسأفي به».
وتم اتهام جيرسبك من جانب الادعاء العام في سالزبورج بالتسبب في أذى جسدي خطير بعد دخوله في مشاجرة مع رجل نمساوي في معسكر الفريق في منتصف يوليو في زيلامسي، الذي نتج عنه تعرض الضحية لكسر في الفك وإصابات أخرى.
وكان من الممكن أن يواجه جيرسبك لعقوبة السجن مدة خمسة أعوام لكنه أبدى أسفه في المحكمة واعتذر للضحية، وتم تغريمه مبلغ 40 ألف يورو (300ر42 دولار) وعلى ضوء أنه ليس له سجل جنائي. وكان هيرتا قد قرر إيقاف جيرسبك بعد تلك الواقعة، لكن منحه فرصة أخرى بعد الحكم وعاد إلى تدريبات الفريق يوم الاثنين.
ولم يوافق بعض أعضاء النادي على منح جيرسبك فرصة ثانية وهددوا بالاستقالة، لكن الحارس أكد أنه حاول التواصل معهم وأبدى سعادته بتراجعهم عن قرارهم وإخلاصهم للنادي.
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