إنجلترا تتطلع للفوز على إيطاليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬نظيره‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيضمن‭ ‬الفوز‭ ‬تأهل‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬2/1‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬بمقدوره‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭.‬

وستكون‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2020‭) ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬والتي‭ ‬نجحت‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬التقى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات،‭ ‬منها‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أٌقيمت‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويثق‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الثأر‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭.‬

وقد‭ ‬يمنح‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إيطاليا،‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬لنهائيات‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭.‬

‭ ‬وسيواجه‭ ‬فريق‭ ‬ساوثجيت،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مالطة‭ ‬في‭ ‬ويمبلي‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬لمواجهة‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬والتي‭ ‬ربما‭ ‬مازال‭

‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬