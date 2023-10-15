Monday, 16 October 2023 04:39 GMT

إنجلترا تتطلع للفوز على إيطاليا

10/15/2023 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬نظيره‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيضمن‭ ‬الفوز‭ ‬تأهل‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬2/1‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬بمقدوره‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭.‬

وستكون‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2020‭) ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬والتي‭ ‬نجحت‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬التقى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات،‭ ‬منها‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أٌقيمت‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويثق‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الثأر‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭.‬

وقد‭ ‬يمنح‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إيطاليا،‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬لنهائيات‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭.‬

‭ ‬وسيواجه‭ ‬فريق‭ ‬ساوثجيت،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مالطة‭ ‬في‭ ‬ويمبلي‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬لمواجهة‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬والتي‭ ‬ربما‭ ‬مازال‭
‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬

MENAFN15102023000055011008ID1107243574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث