إنجلترا تتطلع للفوز على إيطاليا

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (د ب أ): يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي في ملعب ويمبلي غدا الثلاثاء، حيث سيضمن الفوز تأهل الفريق الإنجليزي لنهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقرر إقامتها في ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب جاريث ساوثجيت فاز على إيطاليا 2/1 في نابولي في شهر مارس الماضي، وربما يكون بمقدوره تحقيق النجاح مجددا أمام حامل لقب البطولة.
وستكون تلك المباراة هي الأولى بين الفريقين بعد نهائي أمم أوروبا (يورو 2020) في ويمبلي، والتي نجحت إيطاليا في الفوز بها.
ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في ثلاث مناسبات، منها مباراتان في دوري الأمم الأوروبية، قبل المواجهة التي أٌقيمت في إيطاليا هذا العام.
ويثق المنتخب الإنجليزي في قدرته على الثأر يوم غد الثلاثاء في مباراة سيكون لها تأثير على ترتيب المجموعة.
وقد يمنح الفوز على إيطاليا، المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور لنهائيات 2024 مع تبقي مباراتان على نهاية مشوار التصفيات.
وسيواجه فريق ساوثجيت، كل من مالطة في ويمبلي الشهر المقبل، قبل السفر لمواجهة مقدونيا الشمالية، والتي ربما مازال
لديها فرصة ضئيلة في للوصول إلى النهائيات.
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