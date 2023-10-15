طاقم تحكيم مصري لمباراة الإمارات ولبنان الودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭/‬القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تعيين‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مصري‭ ‬لمباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ويستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬نظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ودياً‭ ‬بملعب‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مفتوحاً‭ ‬لكل‭ ‬الجماهير‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬بشبكة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مصري‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬يقود‭ ‬المباراة‭ ‬تحكيميا‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬سيقود‭ ‬المباراة‭ ‬كحكم‭ ‬ساحة‭ ‬ومعه‭ ‬سمير‭ ‬جمال‭ ‬وسامي‭ ‬محمد‭ ‬مساعدين‭ ‬وإبراهيم‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬كحكم‭ ‬رابع‮»‬‭.‬



