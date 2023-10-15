طاقم تحكيم مصري لمباراة الإمارات ولبنان الودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبوظبي/القاهرة - (د ب أ): أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمس الأحد تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة منتخب بلاده مع نظيره اللبناني الودية التي ستقام مساء غد الثلاثاء.
ويستضيف المنتخب الإماراتي نظيره اللبناني مساء غد الثلاثاء ودياً بملعب آل مكتوم الذي سيكون مفتوحاً لكل الجماهير.
وذكر الاتحاد الإماراتي عبر صفحته الرسمية بشبكة «إكس» (تويتر سابقا) أمس الأحد ان طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد عادل يقود المباراة تحكيميا.
وأوضح: «محمد عادل سيقود المباراة كحكم ساحة ومعه سمير جمال وسامي محمد مساعدين وإبراهيم نور الدين كحكم رابع».
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