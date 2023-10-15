كامرون لاعب أرسنال ينتظم في معسكر منتخب مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): انضم كامرون اسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي ارسنال الانجليزي إلى معسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليا بالإسماعيلية والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري أمس الأحد ان وائل رياض المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة استقبل اللاعب بفندق الاقامة، وعقد جلسة معه شهدت الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمعسكر وأهدافه، كما كان في استقبال اللاعب في مطار القاهرة شريف عبدالعزيز مسؤول العلاقات العامة باتحاد الكرة .
وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب أمس السبت بالإسماعيلية.
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