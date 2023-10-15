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كامرون لاعب أرسنال ينتظم في معسكر منتخب مصر

10/15/2023 7:16:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انضم‭ ‬كامرون‭ ‬اسماعيل‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بنادي‭ ‬ارسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬للشباب‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬بالإسماعيلية‭ ‬والذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المصري‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬وائل‭ ‬رياض‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬شباب‭ ‬الفراعنة‭ ‬استقبل‭ ‬اللاعب‭ ‬بفندق‭ ‬الاقامة،‭ ‬وعقد‭ ‬جلسة‭ ‬معه‭ ‬شهدت‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعسكر‭ ‬وأهدافه،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬شريف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ .‬

وانطلق‭ ‬المعسكر‭ ‬الأول‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر‭ ‬للشباب‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بالإسماعيلية‭.‬

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