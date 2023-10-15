مزراوي ينشر مقطع فيديو تعاطفا مع الفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نشر‭ ‬المغربي‭ ‬الدولي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬أعرب‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬تمنيه‭ ‬انتصار‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬صراعهم‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬ونشر‭ ‬مزراوي‭ ‬على‭ ‬انستجرام‭ ‬مقطعا‭ ‬صغيرا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬دعاء‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬اللهم‭ ‬أعن‭ ‬إخواننا‭ ‬المظلومين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬حتى‭ ‬يحققوا‭ ‬النصر‭. ‬اللهم‭ ‬ارحم‭ ‬الموتى‭ ‬وداوي‭ ‬الجرحى‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭ ‬وهو‭ ‬يرفرف‭. ‬وكتب‭ ‬مزراوي‭ ‬معلقا‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬آمين‮»‬‭ ‬ومعه‭ ‬تعبير‭ ‬رمزي‭ ‬ليدين‭ ‬مبسوطتين‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى‭.‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬مبدئيا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬منشور‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬الموجود‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬معه‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وشارك‭ ‬مزراوي‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬انستجرام‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬أربع‭ ‬مساهمات‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬أحدهما‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬وآخر‭ ‬لعبد‭ ‬الحميد‭ ‬صابيري‭ ‬المحترف‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬والمحترف‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الفيحاء‭ ‬السعودي‭ ‬وحكيم‭ ‬زياش‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬جلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬وزكريا‭ ‬أبو‭ ‬خلال‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسي‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬إليها‭ ‬هو‭ ‬إجبار‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الصمت‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نقف‭ ‬حرفيا‭ ‬ضد‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬ونشر‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأربعة‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬على‭ ‬صفحاتهم‭.‬