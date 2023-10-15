مزراوي ينشر مقطع فيديو تعاطفا مع الفلسطينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ (د ب أ): نشر المغربي الدولي نصير مزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعرب فيه عن تمنيه انتصار الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل. ونشر مزراوي على انستجرام مقطعا صغيرا يحتوي على دعاء يقول: «اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوي الجرحى»، كما ظهر في المقطع علم فلسطين وهو يرفرف. وكتب مزراوي معلقا على المقطع الذي نشره في وقت مبكر من صباح أمس الأحد عبارة «آمين» ومعه تعبير رمزي ليدين مبسوطتين إلى الأعلى.
ولم يرد نادي بايرن ميونخ مبدئيا على سؤال عن منشور لاعب خط الدفاع 25 عاما الموجود حاليا مع منتخب بلاده الذي خاض معه مباراة ودية أمام منتخب كوت ديفوار مساء السبت.
وشارك مزراوي في قصة أخرى على انستجرام مقطع فيديو آخر يظهر فيه أربع مساهمات للاعبين في المنتخب الوطني المغربي أحدهما مقطع الفيديو الخاص به وآخر لعبد الحميد صابيري المحترف السابق في الدوري الألماني والمحترف حاليا في نادي الفيحاء السعودي وحكيم زياش لاعب نادي جلطة سراي التركي وزكريا أبو خلال لاعب نادي تولوز الفرنسي.
ومن بين الأمور التي أشار إليها هو إجبار اللاعبين على التزام الصمت «إننا نقف حرفيا ضد العالم»، ونشر اللاعبون الأربعة هذه المساهمة على صفحاتهم.
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