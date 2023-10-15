الجزائر تعلن استضافة مباريات منتخب فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الجزائر - (د ب أ): أعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن بلاده سوف تستضيف مباراة منتخب فلسطين مع ضيفه منتخب أستراليا يوم 21 نوفمبر المقبل، بالجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وجاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الرسمي، أمس الأحد، انه «تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، قررت الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بتصفيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية».
كان الرجوب كشف السبت، في برنامج لإذاعة الجزائر الدولية، عزم الاتحاد الفلسطيني التقدم بطلب لنظيره الجزائري من أجل استضافة مباريات «الفدائي»، معربا عن أمله في أن يوافق الاتحادان الدولي «فيفا» والآسيوي على هذا الطلب.
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