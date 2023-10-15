الجزائر تعلن استضافة مباريات منتخب فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬وليد‭ ‬صادي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬سوف‭ ‬تستضيف‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بالجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬السلطات‭ ‬العليا‭ ‬للبلاد‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬السيد‭ ‬جبريل‭ ‬الرجوب،‭ ‬قررت‭ ‬الجزائر‭ ‬استضافة‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬والتكفل‭ ‬بكل‭ ‬التكاليف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

كان‭ ‬الرجوب‭ ‬كشف‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬لإذاعة‭ ‬الجزائر‭ ‬الدولية،‭ ‬عزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬لنظيره‭ ‬الجزائري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استضافة‭ ‬مباريات‭ ‬‮«‬الفدائي‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬الاتحادان‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬والآسيوي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭.‬