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الشيخ جاسم يسحب عرضه لشراء مانشستر يونايتد

10/15/2023 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬مطلّع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المصرفي‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬سحب‭ ‬عرضه‭ ‬لشراء‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وأعلن‭ ‬يونايتد‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريبًا‭ ‬أنه‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بدائل‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬النادي‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬بيع‭ ‬كامل‭ ‬كأحد‭ ‬الخيارات‭. ‬

وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬والملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المرشحين‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬العملية‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬مشجعي‭ ‬النادي‭ ‬تجاه‭ ‬المالكين‭ ‬الحاليين،‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬أن‭ ‬راتكليف‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬مقابل‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬1.7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭). ‬

وتستحوذ‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬العملاق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬مقابل‭ ‬790‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬961‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬لكنها‭ ‬أثقلت‭ ‬كاهله‭ ‬بديون‭ ‬ضخمة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬ديون‭ ‬يونايتد‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬970‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬

وكان‭ ‬عرض‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬هو‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬يونايتد‭ ‬ووعد‭ ‬بتصفية‭ ‬ديون‭ ‬النادي‭. ‬

وذكرت‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬أن‭ ‬عرضه‭ ‬كان‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني،‭ ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬انهارت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬راتكليف‭ ‬يعتزم‭ ‬تعديل‭ ‬عرضه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدخول‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬رأسمال‭ ‬النادي‭ ‬بشراء‭ ‬أسهم‭ ‬قليلة‭. ‬

ويعتبر‭ ‬راتكليف،‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬الكيماويات‭ ‬العملاقة‭ ‬إينيوس،‭ ‬مشجعا‭ ‬لبطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬20‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬ولديه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وعلى‭ ‬الخصوص‭ ‬ملكيته‭ ‬لناديي‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ولوزان‭ ‬السويسري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الدراجات‭ ‬الرائد‭ ‬إينيوس‭ ‬غرينادييررز،‭ ‬وهو‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭. ‬

وتراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬يونايتد‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬غلايزر‭. ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬الشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬منذ‭ ‬اعتزال‭ ‬مدربه‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬وفاز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭. ‬

ويحتل‭ ‬الفريق‭ ‬حاليًا‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وخسر‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬

ويعاني‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭. ‬إذ‭ ‬يبقى‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬أكبر‭ ‬ملعب‭ ‬لأندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬ولكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تطوير‭ ‬كبيرة‭ ‬لمقارعة‭ ‬الاندية‭ ‬اخرى،‭ ‬حيث‭ ‬استُثني‭ ‬ملعب‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2028‭ ‬بخلاف‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬التابع‭ ‬لجاره‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭. ‬

وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬قد‭ ‬وعد‭ ‬بمبلغ‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتمويل‭ ‬خطط‭ ‬إنشاء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد‭ ‬ومركز‭ ‬تدريب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭. ‬لكن‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬نجل‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬السابق‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬أثار‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬النمو‭ ‬المحتمل‭ ‬لنفوذ‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭. ‬

واختلفت‭ ‬أحوال‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬منذ‭ ‬استحواذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬اشترى‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬أيضًا‭ ‬حصة‭ ‬مسيطرة‭ ‬في‭ ‬نيوكاسل‭. ‬

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