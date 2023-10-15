رئيس الاتحاد الدولي للجمباز يعارض تعديل الميثاق الأولمبي

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): عارض الياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز المقترح الذي جرى تداوله أمس الأحد خلال الجمعية العمومية الـ141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي، بشأن إمكانية تعديل الميثاق الأولمبي من أجل تمكين الألماني توماس باخ من البقاء في منصب رئيس اللجنة بعد عام 2025.
وقال واتانابي إن اللجنة الأولمبية الدولية «ينبغي أن تكون نموذج يحتذى به» وأن الاتحادات الرياضية تحتاج إلى «نزاهة عالية في ظل الإدارة الجيدة».
وأضاف فيما يتعلق بمسألة التمديد لباخ عقب انتهاء ولايته الثالثة «أحبك» مشيدا بقيادته، وأجاب باخ بالقول «شكرا لك على حبك».
وأوضح باخ «أنا مخلص للغاية للميثاق الأولمبي، كوني مؤلفًا أساسيًا لهذا الميثاق الأولمبي يدفعني لأن أكون أكثر ولاءً لهذا الميثاق الأولمبي».
ولم يستبعد مارك آدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إمكانية مناقشة مسألة تعديل الميثاق الأولمبي، خلال الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي في آواخر نوفمبر المقبل أوائل ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن تغيير الميثاق الأولمبي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء خلال الاجتماع.
واقترح العديد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية أمس الأحد ضرورة بقاء الألماني توماس باخ في منصب رئيس اللجنة عقب انتهاء ولايته الممتدة حتى عام 2025.
لكن من أجل تحقيق ذلك ينبغي تعديل الميثاق الأولمبي، ولم يكن هناك رفض صريح من جانب باخ لتلك الفكرة.
ويتولى باخ 69 عاما رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2013، وبموجب اللوائح الحالية، بإمكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية البقاء في منصبه لمدة 12 عاما فقط. وخلال حديثهم أمام الجمعية العمومية الـ141 للجنة الأولمبية الدولية في مدينة مومباي الهندية، اقترح مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية والأفريقية، ولويس ميخيا اوفيدو رئيس اللجنة الأولمبية لجمهورية الدومينيكان وعائشة جراد علي رئيس اللجنة الأولمبية في جيبوتي، تعديل الميثاق الأولمبي من أجل السماح ببقاء باخ في منصبه.
وقال اوفيدو أن اللجنة الأولمبية الدولية تعول على قيادة باخ بعد عام 2025.
وقال الأسترالي جون كواتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة القانونية باللجنة الأولمبية الدولية، إن الاقتراحات المكتوبة لتعديل الميثاق الأولمبي، ينبغي تقديمها قبل 30 يوما من الجمعية العمومية وسيتم مناقشتها من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية. وتنعقد الجمعية العمومية التالية للجنة الأولمبية الدولية في باريس في يوليو 2024 تزامنا مع أولمبياد باريس. وتولى البطل الأولمبي في منافسات المبارزة، باخ رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في 2013 خلفا للبلجيكي جاك روج، والذي تم التصديق خلال ولايته على ألا تتجاوز فترة الرئاسة 12 عاما.
وشغل باخ منصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمدة ثمانية أعوام قبل فوزه بولاية ثالثة في .2021
ورد باخ على اقتراحات تمديد ولايته بالقول: «متأثر للغاية بدعمكم وصداقتكم»، مؤكدا وحدة اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضاف: «أنا مخلص للغاية للميثاق الأولمبي، لقد سمعتم تفسير رئيس اللجنة القانونية فيما يخص هذا الأمر».
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