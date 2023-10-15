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رئيس الاتحاد الدولي للجمباز يعارض تعديل الميثاق الأولمبي

10/15/2023 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عارض‭ ‬الياباني‭ ‬موريناري‭ ‬واتانابي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجمباز‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬تداوله‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ141‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مومباي،‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬تعديل‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وقال‭ ‬واتانابي‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نموذج‭ ‬يحتذى‭ ‬به‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نزاهة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإدارة‭ ‬الجيدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬التمديد‭ ‬لباخ‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايته‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬أحبك‮»‬‭ ‬مشيدا‭ ‬بقيادته،‭ ‬وأجاب‭ ‬باخ‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لك‭ ‬على‭ ‬حبك‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬باخ‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مخلص‭ ‬للغاية‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي،‭ ‬كوني‭ ‬مؤلفًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لهذا‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬يدفعني‭ ‬لأن‭ ‬أكون‭ ‬أكثر‭ ‬ولاءً‭ ‬لهذا‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬مارك‭ ‬آدامز‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إمكانية‭ ‬مناقشة‭ ‬مسألة‭ ‬تعديل‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬آواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬أوائل‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تغيير‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬يتطلب‭ ‬موافقة‭ ‬ثلثي‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭.‬

واقترح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضرورة‭ ‬بقاء‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايته‭ ‬الممتدة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬تعديل‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬رفض‭ ‬صريح‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬باخ‭ ‬لتلك‭ ‬الفكرة‭.‬

ويتولى‭ ‬باخ‭ ‬69‭ ‬عاما‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬منذ‭ ‬2013،‭ ‬وبموجب‭ ‬اللوائح‭ ‬الحالية،‭ ‬بإمكان‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬فقط‭. ‬وخلال‭ ‬حديثهم‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ141‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مومباي‭ ‬الهندية،‭ ‬اقترح‭ ‬مصطفى‭ ‬بيراف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الجزائرية‭ ‬والأفريقية،‭ ‬ولويس‭ ‬ميخيا‭ ‬اوفيدو‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الدومينيكان‭ ‬وعائشة‭ ‬جراد‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬جيبوتي،‭ ‬تعديل‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السماح‭ ‬ببقاء‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬منصبه‭.‬

وقال‭ ‬اوفيدو‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬تعول‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬باخ‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وقال‭ ‬الأسترالي‭ ‬جون‭ ‬كواتس‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬إن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬المكتوبة‭ ‬لتعديل‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي،‭ ‬ينبغي‭ ‬تقديمها‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬وسيتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭. ‬وتنعقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬التالية‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭. ‬وتولى‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المبارزة،‭ ‬باخ‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬خلفا‭ ‬للبلجيكي‭ ‬جاك‭ ‬روج،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬التصديق‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬فترة‭ ‬الرئاسة‭ ‬12‭ ‬عاما‭.‬

وشغل‭ ‬باخ‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لمدة‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬قبل‭ ‬فوزه‭ ‬بولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ .‬2021

ورد‭ ‬باخ‭ ‬على‭ ‬اقتراحات‭ ‬تمديد‭ ‬ولايته‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬متأثر‭ ‬للغاية‭ ‬بدعمكم‭ ‬وصداقتكم‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬وحدة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مخلص‭ ‬للغاية‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي،‭ ‬لقد‭ ‬سمعتم‭ ‬تفسير‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

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