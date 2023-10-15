((الأولمبية)) توافق على التصويت المزدوج للأولمبياد الشتوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬التصويت‭ ‬المزدوج‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الدولتين‭ ‬المستضيفتين‭ ‬لدورتي‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬لعامي‭ ‬2030‭ ‬و2034‭.‬

وجاءت‭ ‬موافقة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ141‭ ‬في‭ ‬مومباي‭ ‬الهندية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وقلة‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الألعاب‭ ‬الشتوية‭ ‬المستقبلية‭.‬

وهذا‭ ‬التصويت‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بالدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬لدورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة،‭ ‬لديها‭ ‬السلطة‭ ‬لاختيار‭ ‬المرشح‭ ‬المفضل‭ ‬لكلتا‭ ‬الدورتين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وتنعقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬التالية‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬فرنسا‭ ‬وسويسرا‭ ‬والسويد‭ ‬لاستضافة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الشتوي‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬فيما‭ ‬أبدت‭ ‬سالت‭ ‬ليك‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬أولمبياد‭ ‬2002،‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتنظيم‭ ‬أولمبياد‭ ‬2034‭ ‬الشتوي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬النمساوي‭ ‬كارل‭ ‬ستوس‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بالدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬لدورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة

وانسحبت‭ ‬سابورو‭ ‬اليابانية‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2030‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬أثار‭ ‬فضيحة‭ ‬الرشى‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬بأولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020،‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬لاستضافة‭ ‬

أولمبياد‭ ‬2034،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬فيه‭ ‬فانكوفر‭ ‬الكندية‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬الاستضافة‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية‭. ‬وتقام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬ميلان‭/‬كورتينا‭ ‬دي‭ ‬امبيزو‭ ‬بإيطاليا‭ ‬عام‭ .‬2026‭ ‬



