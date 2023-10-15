Monday, 16 October 2023 04:39 GMT

أعضاء في الأولمبية الدولية يطالبون باخ بالاستمرار

10/15/2023 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بومباي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الالماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬استبعاد‭ ‬ترشحه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأحد‭ ‬بتعديل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثالثة‭. ‬

وانتُخب‭ ‬باخ‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬لولاية‭ ‬مدتها‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ثم‭ ‬أعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬لفترة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬2021‭. ‬

لكنّ‭ ‬السماح‭ ‬للبطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬المبارزة‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬69‭ ‬عامًا‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬سيتطلب‭ ‬تغييرًا‭ ‬في‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬برزت‭ ‬مطالبات‭ ‬عدّة‭ ‬لاستمرار‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للدورة‭ ‬الـ141للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬بومباي‭. ‬

وأشاد‭ ‬لويس‭ ‬ميخيا‭ ‬أوفييدو،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الدومينيكان،‭ ‬بخطاب‭ ‬باخ‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬السبت‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬أنّ‭ ‬اللجنة‭ ‬تدرس‭ ‬إحداث‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬أولمبية‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭. ‬

وقال‭ ‬أوفييدو،‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بردة‭ ‬فعل‭ ‬باخ‭ ‬على‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬التي‭ ‬أظهرتموها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬حثّ‭ ‬كاميلو‭ ‬بيريس‭ ‬لوبيس‭ ‬موريرا‭ ‬من‭ ‬باراغواي،‭ ‬باخ،‭ ‬على‭ ‬الترشح‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بحاجة‭ ‬‮«‬لقيادته‭ ‬السلمية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬عائشة‭ ‬جراد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬جيبوتي‭ ‬أنها‭ ‬تتحدث‭ ‬‮«‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬افريقيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬الميثاق‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجمباز‭ ‬الياباني‭ ‬موريناري‭ ‬واتانابي‭ ‬لباخ‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أحبك‮»‬‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بقيادته‭. ‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬واتانابي‭ ‬كرّر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‮»‬‭ ‬للاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬بالحوكمة‭ ‬الجيدة‮»‬‭.‬

إذ‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬الفساد‮»‬‭ ‬و«الصورة‭ ‬السلبية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬اضطرار‭ ‬السويسري‭ ‬سيب‭ ‬بلاتر‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬وسط‭ ‬فضيحة‭ ‬‮«‬فيفاغيت‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الاسترالي‭ ‬جون‭ ‬كوتس‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬بومباي‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬لتعديل‭ ‬الميثاق‭ ‬يجب‭ ‬تقديمه‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬الجلسة،‭ ‬ويتطلب‭ ‬أولاً‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭. ‬

ورد‭ ‬باخ‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مخلص‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالترشح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬على‭ ‬كلمات‭ ‬الدعم‭ ‬الطيبة،‭ ‬لأنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كلمات‭ ‬الدعم‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬موجهة‭ ‬إلي‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬موجهة‭ ‬إلينا‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬باخ‭ ‬أن‭ ‬عبارات‭ ‬الدعم‭ ‬لقيادته‭ ‬ذهبت‭ ‬‮«‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬قلبي‮»‬،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أقدر‭ ‬دائما‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والصداقة‭ ‬والحب‭ ‬الذي‭ ‬أعرب‭ ‬عنه‭ ‬السيد‭ ‬واتانابي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكنكم‭ ‬تعلمون‭ ‬أيضًا‭ ‬أنني‭ ‬مخلص‭ ‬جدًا‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‭. ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انني‭ ‬من‭ ‬المؤلفين‭ ‬الاساسيين‭ ‬لهذا‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬وهذا‭ ‬يدفعني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أكثر‭ ‬ولاءً‭ ‬لهذا‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‮»‬‭. ‬

واردف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سمعتم‭ ‬شرح‭ ‬رئيس‭ ‬لجنتنا‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭. ‬

‭- ‬‮«‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‮»‬‭- ‬ودافع‭ ‬مارك‭ ‬آدامز،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقب‭ ‬جلسة‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬باخ‭ ‬بعدم‭ ‬إغلاق‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬الترشح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬

وقال‭ ‬آدامز‭ ‬‮«‬حتماً،‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحبوننا‭ ‬سوف‭ ‬ينتقدوننا‮»‬‭.

وتابع‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬حيث‭ ‬يوضح‭ ‬الأعضاء‭ ‬وممثلو‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآخرين‭ ‬نقطة‭ ‬ما،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وعدم‭ ‬تجاهلها‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭. ‬وقدم‭ ‬جون‭ ‬كوتس‭ ‬بعض‭ ‬التوضيحات‭ ‬بشأن‭ ‬الميثاق‭. ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬نحرم‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‮»‬‭.

وختم‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬أنت‭ ‬أو‭ ‬أنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬ليسا‭ ‬كذلك،‭ ‬فهذا‭ ‬سؤال‭ ‬آخر‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشتهما‭ ‬لاحقًا‭ ‬بطريقة‭ ‬مدروسة‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‮»‬‭.‬


MENAFN15102023000055011008ID1107243566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث