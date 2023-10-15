أعضاء في الأولمبية الدولية يطالبون باخ بالاستمرار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بومباي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الالماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬استبعاد‭ ‬ترشحه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأحد‭ ‬بتعديل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثالثة‭. ‬

وانتُخب‭ ‬باخ‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬لولاية‭ ‬مدتها‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ثم‭ ‬أعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬لفترة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬2021‭. ‬

لكنّ‭ ‬السماح‭ ‬للبطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬المبارزة‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬69‭ ‬عامًا‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬سيتطلب‭ ‬تغييرًا‭ ‬في‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬برزت‭ ‬مطالبات‭ ‬عدّة‭ ‬لاستمرار‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للدورة‭ ‬الـ141للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬بومباي‭. ‬

وأشاد‭ ‬لويس‭ ‬ميخيا‭ ‬أوفييدو،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الدومينيكان،‭ ‬بخطاب‭ ‬باخ‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬السبت‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬أنّ‭ ‬اللجنة‭ ‬تدرس‭ ‬إحداث‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬أولمبية‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭. ‬

وقال‭ ‬أوفييدو،‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بردة‭ ‬فعل‭ ‬باخ‭ ‬على‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬التي‭ ‬أظهرتموها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬حثّ‭ ‬كاميلو‭ ‬بيريس‭ ‬لوبيس‭ ‬موريرا‭ ‬من‭ ‬باراغواي،‭ ‬باخ،‭ ‬على‭ ‬الترشح‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بحاجة‭ ‬‮«‬لقيادته‭ ‬السلمية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬عائشة‭ ‬جراد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬جيبوتي‭ ‬أنها‭ ‬تتحدث‭ ‬‮«‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬افريقيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬الميثاق‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجمباز‭ ‬الياباني‭ ‬موريناري‭ ‬واتانابي‭ ‬لباخ‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أحبك‮»‬‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بقيادته‭. ‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬واتانابي‭ ‬كرّر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‮»‬‭ ‬للاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬بالحوكمة‭ ‬الجيدة‮»‬‭.‬

إذ‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬الفساد‮»‬‭ ‬و«الصورة‭ ‬السلبية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬اضطرار‭ ‬السويسري‭ ‬سيب‭ ‬بلاتر‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬وسط‭ ‬فضيحة‭ ‬‮«‬فيفاغيت‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الاسترالي‭ ‬جون‭ ‬كوتس‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬بومباي‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬لتعديل‭ ‬الميثاق‭ ‬يجب‭ ‬تقديمه‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬الجلسة،‭ ‬ويتطلب‭ ‬أولاً‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭. ‬

ورد‭ ‬باخ‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مخلص‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالترشح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬على‭ ‬كلمات‭ ‬الدعم‭ ‬الطيبة،‭ ‬لأنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كلمات‭ ‬الدعم‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬موجهة‭ ‬إلي‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬موجهة‭ ‬إلينا‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬باخ‭ ‬أن‭ ‬عبارات‭ ‬الدعم‭ ‬لقيادته‭ ‬ذهبت‭ ‬‮«‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬قلبي‮»‬،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أقدر‭ ‬دائما‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والصداقة‭ ‬والحب‭ ‬الذي‭ ‬أعرب‭ ‬عنه‭ ‬السيد‭ ‬واتانابي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكنكم‭ ‬تعلمون‭ ‬أيضًا‭ ‬أنني‭ ‬مخلص‭ ‬جدًا‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‭. ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انني‭ ‬من‭ ‬المؤلفين‭ ‬الاساسيين‭ ‬لهذا‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬وهذا‭ ‬يدفعني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أكثر‭ ‬ولاءً‭ ‬لهذا‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‮»‬‭. ‬

واردف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سمعتم‭ ‬شرح‭ ‬رئيس‭ ‬لجنتنا‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭. ‬

‭- ‬‮«‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‮»‬‭- ‬ودافع‭ ‬مارك‭ ‬آدامز،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقب‭ ‬جلسة‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬باخ‭ ‬بعدم‭ ‬إغلاق‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬الترشح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬

وقال‭ ‬آدامز‭ ‬‮«‬حتماً،‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحبوننا‭ ‬سوف‭ ‬ينتقدوننا‮»‬‭.

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وتابع‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬حيث‭ ‬يوضح‭ ‬الأعضاء‭ ‬وممثلو‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآخرين‭ ‬نقطة‭ ‬ما،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وعدم‭ ‬تجاهلها‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭. ‬وقدم‭ ‬جون‭ ‬كوتس‭ ‬بعض‭ ‬التوضيحات‭ ‬بشأن‭ ‬الميثاق‭. ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬نحرم‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‮»‬‭.

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وختم‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬أنت‭ ‬أو‭ ‬أنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬ليسا‭ ‬كذلك،‭ ‬فهذا‭ ‬سؤال‭ ‬آخر‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشتهما‭ ‬لاحقًا‭ ‬بطريقة‭ ‬مدروسة‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‮»‬‭.‬



