((الدولي للسيارات)) يحقق مع هاميلتون حول واقعة سباق قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): يواجه البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1، تحقيقا من جانب الاتحاد الدولي للسيارات وذلك بسبب تخطيه المسار المحدد له في سباق الاسبوع الماضي في قطر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه
ميديا) أن هاميلتون 38 عاما تم تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (52.500 دولار)، بعد ساعات من السباق الذي عبر فيه المسار بعد اصطدامه بزميله
في الفريق ومواطنه
جورج راسل.
وبعد مرور سبعة أيام من الواقعة التي حدثت في حلبة «لوسيل» وفي خطوة غير مسبوقة، قال الاتحاد الدولي للسيارات إن تصرفات هاميلتون ستخضع للتدقيق مرة أخرى.
وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات أمس الأحد: «الاتحاد يقوم بإعادة النظر في الواقعة التي عبر فيها هاميلتون المسار في سباق الجائزة الكبرى في قطر».
وأضاف: «ينوه الاتحاد إلى أن هاميلتون اعتذر خلال جلسة الاستماع حول الواقعة ويدرك أن عبور المسار هو بمثابة وضع السلامة العامة في خطر كبير».
وتابع: «ورغم ذلك ونظرا لكونه قدوة، فإن الاتحاد الدولي للسيارات يشعر بالقلق تجاه الانطباع الذي قد تتركه تلك الواقعة في نفوس السائقين الأصغر سنا».
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