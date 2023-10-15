((الدولي للسيارات)) يحقق مع هاميلتون حول واقعة سباق قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يواجه‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭ -‬1،‭ ‬تحقيقا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تخطيه‭ ‬المسار‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭

‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬هاميلتون‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬تم‭ ‬تغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬52.500‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬فيه‭ ‬المسار‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامه‭ ‬بزميله‭

‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ومواطنه‭

‬جورج‭ ‬راسل‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬‮«‬لوسيل‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬إن‭ ‬تصرفات‭ ‬هاميلتون‭ ‬ستخضع‭ ‬للتدقيق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬يقوم‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬هاميلتون‭ ‬المسار‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬قطر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ينوه‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هاميلتون‭ ‬اعتذر‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬ويدرك‭ ‬أن‭ ‬عبور‭ ‬المسار‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬وضع‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬ونظرا‭ ‬لكونه‭ ‬قدوة،‭ ‬فإن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬تجاه‭ ‬الانطباع‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تتركه‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬السائقين‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‮»‬‭.‬