Monday, 16 October 2023 04:39 GMT

((الدولي للسيارات)) يحقق مع هاميلتون حول واقعة سباق قطر

10/15/2023 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يواجه‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭ -‬1،‭ ‬تحقيقا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تخطيه‭ ‬المسار‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭
‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬هاميلتون‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬تم‭ ‬تغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬52.500‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬فيه‭ ‬المسار‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامه‭ ‬بزميله‭
‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ومواطنه‭
‬جورج‭ ‬راسل‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬‮«‬لوسيل‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬إن‭ ‬تصرفات‭ ‬هاميلتون‭ ‬ستخضع‭ ‬للتدقيق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬يقوم‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬هاميلتون‭ ‬المسار‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬قطر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ينوه‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هاميلتون‭ ‬اعتذر‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬ويدرك‭ ‬أن‭ ‬عبور‭ ‬المسار‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬وضع‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬ونظرا‭ ‬لكونه‭ ‬قدوة،‭ ‬فإن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬تجاه‭ ‬الانطباع‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تتركه‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬السائقين‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‮»‬‭.‬

MENAFN15102023000055011008ID1107243565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث