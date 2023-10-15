تعيين جيس ثوراب مديرا فنيا لأوجسبورج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (د ب أ): عين نادي أوجسبورج المنافس ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم الدنماركي جيس ثوراب مديرا فنيا جديدا له، حسبما أعلن النادي الواقع بجنوب ألمانيا مساء أمس الأحد.
وأوضح أوجسبورج أنه سيتم منح ثوراب (53 عاما) عقدا حتى 30 يونيو 2025، ليصبح مديرا فنيا للفريق خلفا لإنريكو ماسن، الذي انفصل عن النادي في 9 أكتوبر الجاري.
وظل ثوراب بلا ناد أكثر من عام، فيما شهدت مسيرته التدريبية قيادته فريق كوبنهاجن للتتويج بلقب الدوري الدنماركي، ليصعد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
وصرح مارينكو يورنديتش المدير الرياضي لاوجسبورج: «يسعدنا القول إننا من خلال التعاقد مع جيس تمكنا من جذب شخص محترف إلينا، ومدير فني ظل يعمل على أعلى مستوى سنوات عديدة ويتمتع بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف يورنديتش: «لقد أثبت جيس في محطاته التدريبية السابقة أنه قادر على تطوير اللاعبين وقيادة الفرق نحو النجاح».
ويأتي التعاقد مع ثوراب خلال فترة أجندة المباريات الدولية للمنتخبات الحالية ليمنح الفرصة له لإعداد الفريق بشكل جيد لمواجهته المقبلة بالدوري الألماني ضد مضيفه هوفنهايم الأحد القادم. وسيتعين على ثوراب، الذي دافع عن ألوان فريق أوردينجن الألماني حينما كان لاعبا، إعادة الاتزان مجددا لأوجسبورج، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الـ19 التنافسية الأخيرة.
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