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تعيين جيس ثوراب مديرا فنيا لأوجسبورج

10/15/2023 7:16:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عين‭ ‬نادي‭ ‬أوجسبورج‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الدنماركي‭ ‬جيس‭ ‬ثوراب‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬جديدا‭ ‬له،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الواقع‭ ‬بجنوب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وأوضح‭ ‬أوجسبورج‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬ثوراب‭ (‬53‭ ‬عاما‭) ‬عقدا‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬ليصبح‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬للفريق‭ ‬خلفا‭ ‬لإنريكو‭ ‬ماسن،‭ ‬الذي‭ ‬انفصل‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وظل‭ ‬ثوراب‭ ‬بلا‭ ‬ناد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬قيادته‭ ‬فريق‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الدنماركي،‭ ‬ليصعد‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وصرح‭ ‬مارينكو‭ ‬يورنديتش‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لاوجسبورج‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬القول‭ ‬إننا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬جيس‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬جذب‭ ‬شخص‭ ‬محترف‭ ‬إلينا،‭ ‬ومدير‭ ‬فني‭ ‬ظل‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬ويتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬يورنديتش‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثبت‭ ‬جيس‭ ‬في‭ ‬محطاته‭ ‬التدريبية‭ ‬السابقة‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقيادة‭ ‬الفرق‭ ‬نحو‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ثوراب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬أجندة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الحالية‭ ‬ليمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬له‭ ‬لإعداد‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لمواجهته‭ ‬المقبلة‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭. ‬وسيتعين‭ ‬على‭ ‬ثوراب،‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬أوردينجن‭ ‬الألماني‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬لاعبا،‭ ‬إعادة‭ ‬الاتزان‭ ‬مجددا‭ ‬لأوجسبورج،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ19‭ ‬التنافسية‭ ‬الأخيرة‭.‬

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