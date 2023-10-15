بفعالية تخلصي من بقع مزيل العرق عن الملابس

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- Khaberni) خبرني - صيفاً أو شتاء الجميع يستخدم مزيل العرق ولكن كما نعلم أن هناك مشكلة تواجه البعض بسبب البقع التي يخلفها، مم يتسبب للشخص بالإحراج او الإنزعاج.
إليك حيل سهلة للتخلص من تلك المشكلة:
الكحول
يعتبر الكحول 70 درجة من المستحضرات الفعالة في تفتيت آثار مزيل العرق.
امسحي البقعة بقطعة قماش نظيفة مبللة بالمحلول ثم اشطفها واستحلابها بقليل من الصابون قبل شطفها مرة أخرى والذهاب إلى الغسالة.
صودا الخبز والماء الساخن
حضري حوض من الماء الدافئ مع صودا الخبز ثم قومي بنقع الملابس الملطخة لعدة ساعات.
افركي البقعة بشكل لطيف قبل الشطف بالماء الفاتر.
يمكنك أيضا تحضير خليط من كميات متساوية من عصير الليمون والخل الأبيض وطبقيه على بقع مزيل العرق.
اتركي البقع لأطول وقت ممكن ثم افركيها واشطفيها بالماء الفاتر.
عصير الليمون وبيكربونات الصودا
قومي بتخفيف القليل من عصير الليمون بالماء قبل إضافة الملح وصودا الخبز.
انشري المزيج على البقعة واستخدمي فرشاة أسنان ناعمة لفرك الملابس برفق.
ثم اتركه حتى يجف. اشطف هذا المزيج بالماء الفاتر واغسل الثوب كالمعتاد.
بيروكسيد الهيدروجين
لمحاربة بقع العرق أو أي نوع من البقع، يمكنك الجمع بين بيكربونات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين لعمل معجون ناعم مع إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق.
ضعي هذا المنتج على البقع وافركيها بفرشاة أسنان لمدة دقيقة واحدة. اتركيه لمدة ساعتين تقريبًا وضعي الثوب في الغسالة.
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