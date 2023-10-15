بفعالية تخلصي من بقع مزيل العرق عن الملابس

MENAFN - Khaberni) خبرني - صيفاً أو شتاء الجميع يستخدم مزيل العرق ولكن كما نعلم أن هناك مشكلة تواجه البعض بسبب البقع التي يخلفها، مم يتسبب للشخص بالإحراج او الإنزعاج.

إليك حيل سهلة للتخلص من تلك المشكلة:

الكحول

يعتبر الكحول 70 درجة من المستحضرات الفعالة في تفتيت آثار مزيل العرق.

امسحي البقعة بقطعة قماش نظيفة مبللة بالمحلول ثم اشطفها واستحلابها بقليل من الصابون قبل شطفها مرة أخرى والذهاب إلى الغسالة.

صودا الخبز والماء الساخن

حضري حوض من الماء الدافئ مع صودا الخبز ثم قومي بنقع الملابس الملطخة لعدة ساعات.

افركي البقعة بشكل لطيف قبل الشطف بالماء الفاتر.

يمكنك أيضا تحضير خليط من كميات متساوية من عصير الليمون والخل الأبيض وطبقيه على بقع مزيل العرق.

اتركي البقع لأطول وقت ممكن ثم افركيها واشطفيها بالماء الفاتر.

عصير الليمون وبيكربونات الصودا

قومي بتخفيف القليل من عصير الليمون بالماء قبل إضافة الملح وصودا الخبز.

انشري المزيج على البقعة واستخدمي فرشاة أسنان ناعمة لفرك الملابس برفق.

ثم اتركه حتى يجف. اشطف هذا المزيج بالماء الفاتر واغسل الثوب كالمعتاد.

بيروكسيد الهيدروجين

لمحاربة بقع العرق أو أي نوع من البقع، يمكنك الجمع بين بيكربونات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين لعمل معجون ناعم مع إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق.

ضعي هذا المنتج على البقع وافركيها بفرشاة أسنان لمدة دقيقة واحدة. اتركيه لمدة ساعتين تقريبًا وضعي الثوب في الغسالة.