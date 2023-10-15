انتقاما من والده.. مصرية تنهي حياة طفلها بطريقة بشعة

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- Khaberni) خبرني - أنهت سيدة مصرية حياة طفلها بطريقة بشعة حين أقدمت على شنقه بسبب تكرار خلافاتها مع زوجها السوداني في محافظة الجيزة وسط البلاد.
في التفاصيل، ذكر موقع «مصراوي» الإخباري أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال جثة طفل بأحد المستشفيات.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن والدة الطفل البالغ من العمر 3 سنوات أنهت حياته شنقًا؛ انتقامًا من والده الذي يحمل الجنسية السودانية، ودائم الخلاف معها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجانية التي أقرت بجريمتها، فيما أودعت جثة الطفل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقبل أيام، شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر جريمة قتل بشعة، إذ أقدم شاب على تعذيب عشيقته حتى الموت بسبب «شكه في سلوكها»، ثم وضع جثتها في ثلاجة المنزل.
ووقعت الجريمة في شارع الترعة المردومة بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وتبين أن الجاني البالغ 31 سنة والمجني عليها تصغره بعام واحد، وبينهما علاقة غير شرعية.
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