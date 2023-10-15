انتقاما من والده.. مصرية تنهي حياة طفلها بطريقة بشعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أنهت سيدة مصرية حياة طفلها بطريقة بشعة حين أقدمت على شنقه بسبب تكرار خلافاتها مع زوجها السوداني في محافظة الجيزة وسط البلاد.

في التفاصيل، ذكر موقع «مصراوي» الإخباري أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال جثة طفل بأحد المستشفيات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن والدة الطفل البالغ من العمر 3 سنوات أنهت حياته شنقًا؛ انتقامًا من والده الذي يحمل الجنسية السودانية، ودائم الخلاف معها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجانية التي أقرت بجريمتها، فيما أودعت جثة الطفل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقبل أيام، شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر جريمة قتل بشعة، إذ أقدم شاب على تعذيب عشيقته حتى الموت بسبب «شكه في سلوكها»، ثم وضع جثتها في ثلاجة المنزل.

ووقعت الجريمة في شارع الترعة المردومة بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وتبين أن الجاني البالغ 31 سنة والمجني عليها تصغره بعام واحد، وبينهما علاقة غير شرعية.