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إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم قرب مخيم العروب

10/15/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برضوض وكدمات، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، قرب مخيم العروب شمال الخليل.
وقال الناشط والإعلامي ثائر الشريف، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم العروب، أوقفت مركبة واعتدت بالضرب على ركابها، ما أدى إلى إصابتهم بكدمات ورضوض.
وأضاف الشريف أن قوات الاحتلال صعدت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيينفي المنطقة، وتقوم باحتجاز مركبات المواطنين والاعتداء عليهم والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم النقالة، بين الحين والآخر.




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