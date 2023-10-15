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الجيش الإسرائيلي: قادرون على القتال في جبهتين أو أكثر

10/15/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لخوض حرب على جبهتين أو أكثر في إشارة إلى تحركه العسكري ضد قطاع غزة بالإضافة إلى الاشتباكات المتواترة التي تحدث في جبهة الشمال مع "حزب الله" اللبناني.
وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري اليوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة لخوض حرب على جبهتين أو أكثر، مضيفا أن "جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقلة الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وفي أبرز التصريحات الدولية بهذا الخصوص، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم 12 أكتوبر الجاري، أن بلاده "لن تسمح بفتح جبهة ثانية أو ثالثة ضد إسرائيل في الوضع الحالي الذي تشن فيه هجوما على قطاع غزة".
من جهته، علّق قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تومر بار، اليوم الأحد، على إمكانية إجراء مناورة برية في غزة. وقال تومر: "نحن نجهز الساحة للمناورة بأكبر قدر ممكن من الفعالية. وسنفعل ما هو ضروري حتى إذا ما تقررت المناورة قمنا بذلك".

روسيا اليوم

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