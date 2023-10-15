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شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية عنيفة في غزة

10/15/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الأحد، أكثر من 10 غارات على بنايات ومنازل في منطقة تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.
وأفاد مصدر، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعدة صواريخ منازل وبنايات في تل الهوا، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أن مركبات الإسعاف تواجه صعوبة في التوجه للمكان بسبب استمرار القصف في كل لحظة.




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