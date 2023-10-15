شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية عنيفة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الأحد، أكثر من 10 غارات على بنايات ومنازل في منطقة تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.
وأفاد مصدر، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعدة صواريخ منازل وبنايات في تل الهوا، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أن مركبات الإسعاف تواجه صعوبة في التوجه للمكان بسبب استمرار القصف في كل لحظة.
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