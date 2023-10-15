الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، بينما اندلعت مواجهات في محيط قرية رمانة، وبلدة يعبد.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى فقوعة وجلبون وزبوبا، وشنت حملة تفتيش واسعة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط قرية جلبون بمحاذاة مستعمرة "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية، ومواجهات مماثلة بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، وأخرى في محيط حاجز "دوتان" العسكري بالقرب من يعبد.
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