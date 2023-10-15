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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين لدى القسام

10/15/2023 7:10:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الجيش الإسرائيلي وجود 155 أسيرا إسرائيليا لدى كتائب القسام منذ بدء هجوم (طوفان الأقصى) على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد على لسان متحدث باسمه، أن حماس أسرت 155 إسرائيليا منذ هجومها على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم الاسرى.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر أن تل أبيب تبذل جهودا هائلة لتحرير الأسرى.

روسيا اليوم

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