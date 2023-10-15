الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين لدى القسام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الجيش الإسرائيلي وجود 155 أسيرا إسرائيليا لدى كتائب القسام منذ بدء هجوم (طوفان الأقصى) على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد على لسان متحدث باسمه، أن حماس أسرت 155 إسرائيليا منذ هجومها على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم الاسرى.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر أن تل أبيب تبذل جهودا هائلة لتحرير الأسرى.
روسيا اليوم
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