المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه مواقع إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في نير عام وسديروت في غلاف غزة.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، دوت انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وذكرت كتائب "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" أنها قصفت "كيبوتس "ناحل عوز" بالصواريخ وقذائف هاون".
وأضافت: "كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بقذائف الهاون".
وأكدت "القسام" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
MENAFN15102023000208011052ID1107243539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.