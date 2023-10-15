المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه مواقع إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في نير عام وسديروت في غلاف غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، دوت انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وذكرت كتائب "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" أنها قصفت "كيبوتس "ناحل عوز" بالصواريخ وقذائف هاون".

وأضافت: "كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بقذائف الهاون".

وأكدت "القسام" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".