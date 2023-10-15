استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي بدءاً من الغد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأحد، أن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي سيبدأ من الغد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة أن "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي سيتم بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين 16-10-2023 بعد أن أنجزت كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".

وقالت الوزارة في بيان: "إنه يمكن لشركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي بالإضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضاً، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تجري وتستمر فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي".

روسيا اليوم