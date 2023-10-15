الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في الخليل
التاريخ
10/15/2023 7:10:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان في بلدة دورا جنوب الخليل.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة طه غرب دورا، واعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد.
وفا
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