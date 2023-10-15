الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بينهم سيدة ثمانينية وفتاة من القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، 12 مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس وأحيائها، بينهم سيدة ثمانينية وفتاة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمادة صيام من منزله في حي واد الجوز بالقدس المحتلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة الثمانينية أم وليد قراعين، ونجلها وليد، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعتقلت الطفل يوسف أبو تايه من البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المركبات في حي بئر أيوب.
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