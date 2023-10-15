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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بينهم سيدة ثمانينية وفتاة من القدس

10/15/2023 7:10:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، 12 مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس وأحيائها، بينهم سيدة ثمانينية وفتاة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمادة صيام من منزله في حي واد الجوز بالقدس المحتلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة الثمانينية أم وليد قراعين، ونجلها وليد، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعتقلت الطفل يوسف أبو تايه من البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المركبات في حي بئر أيوب.




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