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فراغيه!

10/15/2023 7:08:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} كثيرون‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬النقد‭ ‬والانتقاد‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬اختلافه؛‭ ‬تراهم‭ ‬يمارسون‭ ‬نقدا‭ ‬لاذعا‭ ‬لكل‭ ‬الامور‭ ‬الرياضية،‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬عمومها‭ ‬إيجابية،‭ ‬لكنهم‭ (‬الاغلب‭) ‬ينطلقون‭ ‬من‭ ‬المثل‭ ‬الشائع‭ (‬مع‭ ‬الخيل‭ ‬ياشقرا‭)‬؛‭ ‬فتتباين‭ ‬آراؤهم‭ ‬حتى‭ ‬خلال‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة،‭ ‬يصنع‭ ‬رأيا‭ ‬ويصدقه‭ ‬وحده؛‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬يهب‭ ‬لتكذيبه‭!‬


} هذا‭ ‬الواقع‭ ‬ازداد‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاعلامي‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭ (‬كالنار‭ ‬في‭ ‬الهشيم‭)‬،‭ ‬ويدخل‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬النقد؛‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬بالإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬ومن‭ ‬ليس‭ ‬له،‭ ‬ومن‭ ‬له‭ ‬بالرياضة‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬بعيد‭ ‬عنها،‭ ‬فاليوم‭ ‬صارت‭ ‬الرياضة‭ ‬اكثر‭ ‬وسيلة‭ ‬للحديث‭ ‬حولها،‭ ‬إداريا‭ ‬وفنيا‭ ‬ومن‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬بالأمور‭ ‬الفنية‭ ‬ينتقد‭ ‬ويحلل‭ ‬خطط‭ ‬اللعب‭ ‬وطرائقها‭ ‬ومستويات‭ ‬اللاعبين‭.‬


} لدرجة‭ ‬اننا‭ ‬نظن‭ ‬ان‭ ‬الكل‭ ‬صار‭ ‬مدربا‭ ‬او‭ ‬دخل‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬اتهاما؛‭ ‬فلمن‭ ‬اراد‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يرصد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرياضية،‭ ‬والبرامج‭ ‬التحليلية‭ ‬ويستمع‭ ‬لآراء‭ ‬المنظرين،‭ ‬لدرجة‭ ‬انك‭ ‬تشعر‭ ‬بأنهم‭ ‬افضل‭ ‬واكثر‭ ‬خبرة‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬والاداريين‭ ‬المؤهلين؛‭ ‬هذا‭ ‬فقط‭ ‬لأنهم‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬يتحدثون‭ ‬فيها‭ ‬او‭ ‬امكنة‭ ‬يكتبون‭ ‬فيها‭!‬


} حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬لفرق‭ ‬المنتخبات‭ ‬او‭ ‬الاندية؛‭ ‬او‭ ‬وضع‭ ‬الطرائق‭ ‬لتحركات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬يحشرون‭ ‬انفسهم‭ ‬فيها،‭ ‬ويتساءلون‭: ‬لماذا‭ ‬اختار‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬وترك‭ ‬ذاك،‭ ‬وكيف‭ ‬له‭ ‬اختيار‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬بل‭ ‬يحشرون‭ ‬رؤاهم‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أدق‭ ‬تفاصيل‭ ‬المهارات‭ ‬الفردية‭ ‬للاعبين‭.‬


} لا‭ ‬نحجر‭ ‬على‭ ‬الآراء‭ ‬مهما‭ ‬تباينت،‭ ‬ولكن‭ ‬نامل‭ ‬الواقعية؛‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬العدل‭ ‬ان‭ ‬نجعل‭ ‬من‭ ‬انفسنا‭ ‬فنيين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬انفسهم،‭ ‬ولا‭ ‬اداريين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬الاداريين‭ ‬اصحاب‭ ‬القرار‭ ‬والاقدر‭ ‬على‭ ‬اتخاذه؛‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يثير‭ ‬الشكوك‭ ‬ويعرقل‭ ‬الايجابيات،‭ ‬ونتدخل‭ ‬في‭ ‬امور‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬اختصاصنا،‭ ‬مع‭ ‬اننا‭ ‬نردد‭ ‬دوما‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬لأحد‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬المدربين‭ ‬او‭ ‬القرارات‭ ‬الادارية‭.‬


} نريد‭ ‬نقدا‭ ‬فنيا‭ ‬او‭ ‬اداريا‭ ‬واقعيا؛‭ ‬ومن‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬فعليا‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬اجتهادات‭ ‬واراء‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬القرار؛‭ ‬لأننا‭ ‬نثير‭ ‬زوبعة‭ ‬لا‭ ‬تنتهي،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬السفينة‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬إلا‭ ‬بربان‭ ‬واحد؛‭ ‬فكيف‭ ‬لنا‭ ‬ان‭ ‬نديرها‭ ‬بالعشرات‭ ‬من‭ ‬الربابنة‭ ‬المتباينين‭ ‬في‭ ‬الآراء؟‭ ‬وكل‭ ‬واحد‭ ‬يدعي‭ ‬صحة‭ ‬اتجاهه،‭ ‬انه‭ ‬الغرق‭ ‬بعينه‭!‬

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