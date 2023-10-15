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المحرق.. التاريخ والولاء الوطني

10/15/2023 7:08:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

أتمنى‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أن‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬إلينا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬التجار‭ ‬وأصحاب‭ ‬المحلات،‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬بتوقيع‭ ‬مخالفات‭ ‬عليهم،‭ ‬وفرض‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة،‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬آسيوي‭ ‬مقيم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬داخل‭ ‬المحل‭ ‬أو‭ ‬بالقرب‭ ‬منه،‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬المفتشين‭.. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬الآسيوي‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬لديهم‭ ‬ولا‭ ‬صلة‭ ‬لهم‭ ‬به،‭ ‬سوى‭ ‬وجوده‭ ‬لحظة‭ ‬وصول‭ ‬الحملة‭ ‬التفتيشية‭..!! ‬

المحرق‭.. ‬التاريخ‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني‭:‬

مع‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬بإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير،‭ ‬والأحياء‭ ‬المعروفة‭ ‬بالمحرق،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬إسكاني‭ ‬جديد،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬المحرق،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬واعتزازا‭ ‬بالثقافة‭ ‬الوطنية‭.. ‬تداول‭ ‬المواطنون‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬خلال‭ ‬تفضله‭ ‬بزيارة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2010‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭: ((‬إن‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭ ‬الوطني‭ ‬هي‭ ‬‮«‬أم‭ ‬المدن‮»‬‭ ‬وفيها‭ ‬نشأت‭ ‬مدرسة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدارس‭ ‬النهضة‭ ‬وأنديتها‭ ‬الرائدة‭.. ‬وقد‭ ‬سرت‭ ‬روحها‭ ‬الوثابة‭ ‬في‭ ‬الوطنية‭ ‬والنهضة،‭ ‬إلى‭ ‬سائر‭ ‬مدن‭ ‬البحرين‭ ‬وقراها،‭ ‬واليوم‭.. ‬تتنادى‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭ ‬لتسجيل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الوطني‭ ‬المشرف،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬المحرق‭.‬

فالشكر‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬لأهاليها‭ ‬وأهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬مواقفهم‭ ‬المؤيدة‭ ‬للخير،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ترحيبنا‭ ‬بوثيقة‭ ‬الولاء‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬مجالس‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬نبادلها‭ ‬ونبادل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬جميعاً‭ ‬الولاء‭ ‬والمحبة‭.‬

إن‭ ‬المحرق‭ ‬هي‭ ‬أرض‭ ‬الأجداد‭ ‬الكرام،‭ ‬والأمهات‭ ‬الحانيات‭ ‬الساهرات‭ ‬على‭ ‬تنشئة‭ ‬الأسرة‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬مثّلت‭ ‬النموذج‭ ‬المصغّر‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬المحرق‭ ‬حصنها‭ ‬الحصين‭. ‬فقد‭ ‬حازت‭ ‬السجل‭ ‬الذهبي،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬بمبادرات‭ ‬المحرق‭ ‬وأهلها‭ ‬للتضحيات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬عطّرت‭ ‬تاريخنا‭ ‬المجيد،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬خليجنا‭ ‬العربي،‭ ‬وكل‭ ‬مدينة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬العزيز‭ ‬من‭ ‬وطننا‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭..)).‬

لذلك‭ ‬يأتي‭ ‬اليوم‭ ‬موقف‭ ‬أهل‭ ‬المحرق‭ ‬المتجدد،‭ ‬تقديرنا‭ ‬وامتنانا‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬على‭ ‬حبه‭ ‬للمحرق‭ ‬وأهلها‭ ‬وتاريخها‭.. ‬وعلى‭ ‬تفضله‭ ‬بإحياء‭ ‬دورها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬المرتبط‭ ‬بدور‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير،‭ ‬وما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وقرارات،‭ ‬أسست‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة،‭ ‬وأكدت‭ ‬القرار‭ ‬المستقل،‭ ‬وعززت‭ ‬الولاء‭ ‬وصدق‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬التام‭.‬

هنيئا‭ ‬للمحرق‭ ‬بالحب‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.. ‬وخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لأهالي‭ ‬المحرق‭ ‬الكرام،‭ ‬وكل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المحافظ‭ ‬العزيز‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الكريمة‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭: ‬

في‭ ‬ظل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭.. ‬يبقى‭ ‬السؤال‭ ‬الأهم‭ ‬بعد‭ ‬تبادل‭ ‬كل‭ ‬التصريحات‭ ‬والإشادات‭.. ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬المهندسين‭ ‬الخريجين،‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭ ‬والعاطلات‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني؟‭ ‬وأين‭ ‬هي‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الملف؟‭ ‬سيبقى‭ ‬كل‭ ‬احتفال‭ ‬بأصحاب‭ ‬المهن‭ ‬والوظائف‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ناقصا‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬هناك‭ ‬ملف‭ ‬لم‭ ‬يغلق‭ ‬بعد‭.. ‬وشاب‭ ‬عاطل‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬الوظيفة‭. ‬

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