(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
أتمنى من هيئة تنظيم سوق العمل، أن تبحث في صحة ما ورد إلينا من بعض التجار وأصحاب المحلات، عن قيام الحملات التفتيشية بتوقيع مخالفات عليهم، وفرض غرامة مالية كبيرة، بسبب وجود آسيوي مقيم بشكل غير قانوني، داخل المحل أو بالقرب منه، عند وجود المفتشين.. على الرغم من أن أصحاب المحلات يؤكدون أن الآسيوي لا يعمل لديهم ولا صلة لهم به، سوى وجوده لحظة وصول الحملة التفتيشية..!!
المحرق.. التاريخ والولاء الوطني:
مع الأمر الملكي السامي، بإحياء قصر عيسى الكبير، والأحياء المعروفة بالمحرق، وإطلاق مشروع إسكاني جديد، يسهم في عودة الأهالي إلى المحرق، حفاظا على التاريخ واعتزازا بالثقافة الوطنية.. تداول المواطنون كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، خلال تفضله بزيارة المحرق في سبتمبر 2010.
وقد جاء في الكلمة الملكية السامية: ((إن المحرق في تاريخنا الوطني هي «أم المدن» وفيها نشأت مدرسة الوطنية إلى جانب مدارس النهضة وأنديتها الرائدة.. وقد سرت روحها الوثابة في الوطنية والنهضة، إلى سائر مدن البحرين وقراها، واليوم.. تتنادى البحرين في كل المحافظات لتسجيل هذا الموقف الوطني المشرف، انطلاقاً من موقف المحرق.
فالشكر من القلب لأهاليها وأهالي محافظة العاصمة والمحافظة الجنوبية وأهالي المحافظة الشمالية على مواقفهم المؤيدة للخير، مؤكدين ترحيبنا بوثيقة الولاء التي قدمتها مجالس البحرين التي نبادلها ونبادل أهل البحرين جميعاً الولاء والمحبة.
إن المحرق هي أرض الأجداد الكرام، والأمهات الحانيات الساهرات على تنشئة الأسرة الوطنية، التي مثّلت النموذج المصغّر للوحدة الوطنية التي كانت المحرق حصنها الحصين. فقد حازت السجل الذهبي، ولا يوجد من لا يعلم بمبادرات المحرق وأهلها للتضحيات الوطنية التي عطّرت تاريخنا المجيد، ليس في البحرين وحدها، وإنما في خليجنا العربي، وكل مدينة عربية في هذا الجزء العزيز من وطننا العربي الكبير..)).
لذلك يأتي اليوم موقف أهل المحرق المتجدد، تقديرنا وامتنانا لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، على حبه للمحرق وأهلها وتاريخها.. وعلى تفضله بإحياء دورها التاريخية والثقافية والمجتمعية، المرتبط بدور قصر عيسى الكبير، وما قام به الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رحمه الله، من إنجازات وقرارات، أسست النهضة الحديثة، وأكدت القرار المستقل، وعززت الولاء وصدق الانتماء الوطني التام.
هنيئا للمحرق بالحب الكبير من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.. وخالص التهاني والتبريكات لأهالي المحرق الكرام، وكل الشكر والامتنان إلى المحافظ العزيز سلمان بن عيسى بن هندي المناعي على جهوده الكريمة.
آخر السطر:
في ظل الاحتفال بيوم المهندس البحريني.. يبقى السؤال الأهم بعد تبادل كل التصريحات والإشادات.. ماذا عن توظيف المهندسين الخريجين، من العاطلين والعاطلات من الشباب البحريني؟ وأين هي جمعية المهندسين البحرينية عن هذا الملف؟ سيبقى كل احتفال بأصحاب المهن والوظائف في البلاد ناقصا ما دام هناك ملف لم يغلق بعد.. وشاب عاطل لم يجد الوظيفة.
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