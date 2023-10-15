وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الممثلة‭ ‬رندة‭ ‬الأسمر،‭ ‬مديرة‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬رييع‭ ‬بيروت‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لـ«مؤسسة‭ ‬سمير‭ ‬قصير‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬جيزال‭ ‬خوري،‭ ‬إن‭ ‬الإعلامية‭ ‬المخضرمة‭ ‬‮«‬توفيت‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬محاطة‭ ‬بولديها‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جيزال،‭ ‬وهي‭ ‬صاحبة‭ ‬مسيرة‭ ‬إعلامية‭ ‬طويلة‭ ‬جعلتها‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الصحافيات‭ ‬العربيات،‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تُعالج‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بعدما‭ ‬تدهور‭ ‬وضعها‭ ‬فجأة‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬السرطان‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭. ‬ونُقلت‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬الجمعة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبها‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬الأسمر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬جيزال‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يشعر‭ ‬أحد‭ ‬بأنها‭ ‬مريضة‭. ‬

واصلت‭ ‬عملها‭ ‬وكانت‭ ‬مؤسسة‭ ‬سمير‭ ‬قصير‭ ‬الأعزّ‭ ‬على‭ ‬قلبها‮»‬‭.

‬وكان‭ ‬لجيزال‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬برنامج‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مع‭ ‬جيزال‮»‬‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬حاورت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬اللبنانية‭ ‬والعربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجها‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬عربية‭ ‬مختلفة‭. ‬

وُلدت‭ ‬جيزال‭ ‬خوري‭ ‬في‭ ‬الأشرفية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بيروت‭ ‬سنة‭ ‬1961،‭ ‬وهي‭ ‬متحدرة‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬العقيبة‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬كسروان‭ ‬شمال‭ ‬بيروت‭. ‬

بعد‭ ‬دراسات‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والتاريخ،‭ ‬انطلقت‭ ‬مسيرة‭ ‬جيزال‭ ‬خوري‭ ‬الإعلامية‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الصغيرة‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسة‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإرسال‭ (‬ال‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬بعيد‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬القناة،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬وانتقلت‭ ‬خوري‭ ‬إلى‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬بعيد‭ ‬افتتاحها‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬وعملت‭ ‬فيها‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬قدّمت‭ ‬خلالها‭ ‬برنامجي‭ ‬‮«‬بالعربي‮»‬‭ ‬و«ستوديو‭ ‬بيروت‮»‬‭.

‬وتابعت‭ ‬خوري‭ ‬مسيرتها‭ ‬التلفزيونية‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬عربي‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬2013،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المشهد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬روايات‭ ‬شهود‭ ‬العيان‭ ‬الأكثر‭ ‬اقناعاً‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وحطت‭ ‬رحالها‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬حيث‭ ‬قدّمت‭ ‬برنامجها‭ ‬الحواري‭ ‬‮«‬مع‭ ‬جيزال‮»‬‭. ‬وجيزال‭ ‬خوري‭ ‬أرملة‭ ‬الصحافي‭ ‬اللبناني‭ ‬سمير‭ ‬قصير،‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2005‭. ‬

وقد‭ ‬أسست‭ ‬خوري‭ ‬سنة‭ ‬2006‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬سمير‭ ‬قصير‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تسعى‭ ‬بحسب‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الحريات‭. ‬