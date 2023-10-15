Monday, 16 October 2023 04:37 GMT

الانتحار في المكسيك أصبح وباء

10/15/2023 7:08:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬إن‭ ‬الانتحار‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬أصبح‭ ‬وباءً،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ارتكاب‭ ‬8447‭ ‬حالة‭ ‬انتحار،‭ ‬بزيادة‭ ‬1224‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬ووفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬زادت‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬والعزلة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬حدثت،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬العوامل‭ ‬الوحيدة‭ ‬الموجودة‭. ‬ولفت‭ ‬تقرير‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررًا‭ ‬من‭ ‬الوباء‭ ‬الجديد،‭ ‬نتيجة‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والبطالة،‭ ‬وزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية،‭ ‬والاكتظاظ‭ ‬السكاني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة،‭ ‬وحتى‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬هي‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و29‭ ‬عامًا؛‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأعداد‭ ‬تتزايد‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬سنة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية‭.‬

MENAFN15102023000055011008ID1107243527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث