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استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي يثير أزمة

10/15/2023 7:08:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سهّل‭ ‬التقدم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إنتاج‭ ‬أصوات‭ ‬يمكن‭ ‬تصديقها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ -‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬أجانب‭ ‬إلى‭ ‬محبي‭ ‬الموسيقى‭- ‬باستنساخ‭ ‬صوت‭ ‬شخص‭ ‬ما؛‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬طوفان‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬المزيف‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وإلى‭ ‬الارتباك‭ ‬والغضب‭ ‬وزرع‭ ‬الخلافات‭. ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حذر‭ ‬الممثل‭ ‬توم‭ ‬هانكس‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الممثلين‭ ‬السيئين‭ ‬استخدموا‭ ‬صوته‭ ‬لتقليده‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬وهو‭ ‬يروج‭ ‬لخطط‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭. ‬يقول‭ ‬‮«‬هاني‭ ‬فريد‮»‬‭ ‬أستاذ‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬افتراضيا‭.. ‬الحديث‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬العنف‭ ‬وحول‭ ‬سرقة‭ ‬الانتخابات‭ ‬وحول‭ ‬الاحتيال،‭ ‬وهذه‭ ‬أمور‭ ‬لها‭ ‬تبعات‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭ ‬والديمقراطيات‭. ‬ولقد‭ ‬شهدت‭ ‬تقنيات‭ ‬الاستنساخ‭ ‬الصوتي‭ ‬تطورا‭ ‬سريعا‭ ‬ومتقدما‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬الأدوات‭ ‬الرخيصة‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أتاح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬تقريبا‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬صوتية‭ ‬معقدة‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬نومه‭. ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬العادي‭ ‬اكتشاف‭ ‬الحملات‭ ‬الصوتية‭ ‬المزيفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬شذوذات‭ ‬ملحوظة،‭ ‬مثل‭ ‬الأيدي‭ ‬المشوهة‭ ‬والكلمات‭ ‬المنحرفة‭. ‬تجد‭ ‬شركات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬الصوت‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؛‭ ‬لأن‭ ‬المدققين‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المنتجات‭ ‬المزيفة‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬يمتلك‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬البرمجيات‭ ‬حواجز‭ ‬حماية‭ ‬لمنع‭ ‬الاستخدام‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬برامج‭ ‬استنساخ‭ ‬الأصوات‭ ‬تنتج‭ ‬أصواتا‭ ‬آلية‭ ‬غير‭ ‬واقعية،‭ ‬لكن‭ ‬الحوسبة‭ ‬أضحت‭ ‬أكثر‭ ‬قوة،‭ ‬والبرمجيات‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭. ‬فكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬هي‭ ‬تقنية‭ ‬يمكنها‭ ‬استنساخ‭ ‬ملايين‭ ‬الأصوات،‭ ‬وتحديد‭ ‬الأنماط‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬الكلام‭ ‬الأولية،‭ ‬والتي‭ ‬تسمى‭ ‬الصوتيات،‭ ‬ومحاكاتها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثوان‭.‬

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