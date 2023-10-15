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الخبير المصرفي خالد جناحي يدشن كتابه ((من الحكم إلى القيادة.. في العالم العربي)) في مركز الشيخ إبراهيم غدا

10/15/2023 7:08:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يدشن‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬من‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭... ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬للخبير‭ ‬المصرفي‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬خالد‭ ‬جناحي،‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬يعرض‭ ‬فيها‭ ‬تجربته‭ ‬المتراكمة‭ ‬والرائدة‭ ‬حول‭ ‬القيادة،‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬تكوينه‭ ‬كطالب‭ ‬وعمله‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬والمناصب‭ ‬التي‭ ‬شغلها‭ ‬في‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬يفسر‭ ‬فيها‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬قيادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومذكرات‭ ‬أخرى‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تساؤلات،‭ ‬يقدمها‭ ‬الكاتب‭ ‬جناحي‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬الأمسية‭ ‬من خلال رابط البث المباشر للفعالية : ، وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .

تجدر الإشارة إلى أن خالد جناحي هو رئيس Vision3 والشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والوصي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬منتدى‭ ‬مريم‭. ‬

يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭. ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬العربي‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ (‬2003-2007‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬لمجلس‭ ‬الأجندة‭ ‬العالمية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬حول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬دار‭ ‬المال‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نسيج‭.‬

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