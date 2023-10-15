الخبير المصرفي خالد جناحي يدشن كتابه ((من الحكم إلى القيادة.. في العالم العربي)) في مركز الشيخ إبراهيم غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تجدر الإشارة إلى أن خالد جناحي هو رئيس Vision3 والشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والوصي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬منتدى‭ ‬مريم‭. ‬

يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭. ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬العربي‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ (‬2003-2007‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬لمجلس‭ ‬الأجندة‭ ‬العالمية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬حول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬دار‭ ‬المال‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نسيج‭.‬