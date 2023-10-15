الخبير المصرفي خالد جناحي يدشن كتابه ((من الحكم إلى القيادة.. في العالم العربي)) في مركز الشيخ إبراهيم غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يدشن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث كتاب «من الحكم إلى القيادة... في العالم العربي» للخبير المصرفي ورجل الأعمال البحريني خالد جناحي، في أمسية يعرض فيها تجربته المتراكمة والرائدة حول القيادة، من مرحلة تكوينه كطالب وعمله في إنجلترا، والمناصب التي شغلها في سيرة ذاتية يفسر فيها الدروس التي شهدها في مراحل قيادة الأعمال، ومذكرات أخرى طرحها على شكل تساؤلات، يقدمها الكاتب جناحي ضمن الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، غدا الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 عند الساعة السابعة مساءً، في مقر المركز. كما يمكن متابعة الأمسية من خلال رابط البث المباشر للفعالية : ، وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .
تجدر الإشارة إلى أن خالد جناحي هو رئيس Vision3 والشريك المؤسس والوصي لمؤسسة منتدى مريم.
يتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجال الخدمات المصرفية والمالية. شغل منصب نائباً لرئيس مجلس الأعمال العربي للمنتدى الاقتصادي العالمي (2003-2007)، إلى جانب منصب الرئيس المشارك لمجلس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط حتى عام 2011.
وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سوليدرتي القابضة ورئيس مجلس إدارة نسيج.
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