مصطفى نبيل.. قصة نجاح في تجاوز التحدي بقوة الإرادة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ضرب‭ ‬مصطفى‭ ‬مثالًا‭ ‬طيبًا‭ ‬للطالب‭ ‬المكافح‭ ‬الذي‭ ‬تحدى‭ ‬ظروفه‭ ‬الصحية‭ ‬باقتدار،‭ ‬ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬حياته‭ ‬بسببها،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬سعى‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬ولازال‭ ‬يسعى‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمل‭ ‬أو‭ ‬يصاب‭ ‬باليأس،‭ ‬وحتمًا‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬السعي‭ ‬ولا‭ ‬يشعر‭ ‬باليأس‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬به‭.‬







وعبّر‭ ‬زميله‭ ‬الطالب‭ ‬أنور‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بمصطفى‭ ‬وتواجده‭ ‬في‭ ‬الصف،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬دائماُ‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬له‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعلومات‭ ‬معه‭ ‬أثناء‭ ‬الحصص‭ ‬وخارجها،‭ ‬وتعلّم‭ ‬منه‭ ‬الكفاح‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬النجاح‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬الدمج‭ ‬التي‭ ‬تطبقها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافظات،‭ ‬شاملةً‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬التحديات‭ ‬الذهنية،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬التعليم‭ ‬للجميع‭.‬