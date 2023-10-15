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هوركاتش يحرز اللقب على حساب روبليف

10/15/2023 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬المصنّف‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬عالميًا‭ ‬بصعوبة‭ ‬لقب‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬لماسترز‭ ‬الالف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬اندريه‭ ‬روبليف‭ ‬السابع‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8/10‭) ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الاحد‭. ‬

وهذا‭ ‬اللقب‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬للبولندي‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬والسابع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬

وقال‭ ‬المصنف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬هوركاتش‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬معركة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العاطفي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬لدي‭ ‬نقطة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬وسدد‭ ‬أندريه‭ ‬إرسالا‭ ‬رائعا‭ ‬ثم‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة،‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬حصلتُ‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬متقاربة‭ ‬وصعبة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وتحت‭ ‬أنظار‭ ‬النجم‭ ‬المعتزل‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬تمكن‭ ‬هوركاتش‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬الظفر‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬ليتقدم‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬ثمّ‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬31‭ ‬دقيقة‭.

دخل‭ ‬هوركاتش‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬77‭ ‬إرسالا‭ ‬ساحقًا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عانى‭ ‬روبليف‭ (‬25‭ ‬عامًا‭) ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الافتتاحية‭.

الا‭ ‬انّ‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي،‭ ‬المتوج‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬للماسترز‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬اي‭ ‬مجموعة‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الردّ‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬كاسرا‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬مبكرًا‭ ‬ليتقدم‭ ‬2-0‭. ‬

وبعد‭ ‬فرضه‭ ‬التعادل‭ ‬بمجموعة‭ ‬لمثلها،‭ ‬اتجهت‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬الثالثة‭ ‬والفاصلة،‭ ‬لكنّ‭ ‬روبليف‭ ‬عوّض‭ ‬تأخره‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬متأخرًا‭ ‬4-5،‭ ‬رغم‭ ‬انّ‭ ‬الاخير‭ ‬عانى‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬انفعالاته‭ ‬الغاضبة‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬بالمشجعين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬بحقه‭. ‬

وبخلافه،‭ ‬بدا‭ ‬هوركاتش‭ ‬هادئًا‭ ‬ومصمّما،‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬واللقب‭.

وقال‭ ‬روبليف‭ ‬الذي‭ ‬أبدى‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬‮«‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرسل‭ ‬بها‭ ‬الكرة‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬عادية‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬شعرت‭ ‬أنني‭ ‬أفعل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬واعتقدتُ‭ ‬أنها‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬إظهار‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.

سيتقدم‭ ‬هوركاتش‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬شنغهاي‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬بينما‭ ‬سيشق‭ ‬روبليف‭ ‬طريقه‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬الاوائل‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الاخير‭ ‬لضمان‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الـ«ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.





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