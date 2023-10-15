هوركاتش يحرز اللقب على حساب روبليف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شنغهاي - (أ ف ب): أحرز البولندي هوبرت هوركاتش المصنّف السابع عشر عالميًا بصعوبة لقب دورة شنغهاي الصينية لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبه على الروسي اندريه روبليف السابع 6-3 و3-6 و7-6 (8/10) في النهائي الاحد.
وهذا اللقب هو الثاني للبولندي في دورات الماسترز، بعدما سبق ان توج بلقب دورة ميامي عام 2021، والسابع بشكل عام في مسيرته.
وقال المصنف السادس عشر في الدورة هوركاتش بعد فوزه «لقد كانت معركة كبيرة، وخصوصًا على المستوى العاطفي».
وتابع: «كانت لدي نقطة لحسم المباراة وسدد أندريه إرسالا رائعا ثم حصل على نقطة لحسم المباراة، من بعدها حصلتُ على بعض النقاط لحسم المباراة. لقد كانت مباراة متقاربة وصعبة للغاية».
وتحت أنظار النجم المعتزل السويسري روجيه فيدرر، تمكن هوركاتش (25 عاما) من الظفر بالمجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه ليتقدم 4-2، ثمّ 6-3 في غضون 31 دقيقة.
دخل هوركاتش الى هذه المباراة بعدما حقّق 77 إرسالا ساحقًا في البطولة، وهو ما عانى روبليف (25 عامًا) في مواجهته خلال المجموعة الافتتاحية.
الا انّ اللاعب الروسي، المتوج في دورة مونتي كارلو للماسترز أبريل الماضي، الذي لم يخسر اي مجموعة قبل هذه المباراة، تمكن من الردّ في المجموعة الثانية كاسرا إرسال منافسه مبكرًا ليتقدم 2-0.
وبعد فرضه التعادل بمجموعة لمثلها، اتجهت الانظار الى الثالثة والفاصلة، لكنّ روبليف عوّض تأخره بينما كان متأخرًا 4-5، رغم انّ الاخير عانى مجددا من انفعالاته الغاضبة التي دفعت بالمشجعين في وقت سابق الى اطلاق صافرات الاستهجان بحقه.
وبخلافه، بدا هوركاتش هادئًا ومصمّما، ليتمكن من حسم شوط كسر التعادل والفوز بالمباراة واللقب.
وقال روبليف الذي أبدى سعادته بما حققه خلال الاسبوع رغم خسارته في النهائي «الطريقة التي كان يرسل بها الكرة كانت غير عادية».
وأردف «في الشهر الماضي شعرت أنني أفعل كل شيء بشكل صحيح واعتقدتُ أنها مسألة وقت فقط حتى أتمكن من إظهار ذلك في البطولة».
سيتقدم هوركاتش بعد فوزه بلقب شنغهاي الى المركز 11 في التصنيف العالمي، بينما سيشق روبليف طريقه بين الخمسة الاوائل حيث يسعى الاخير لضمان مشاركته في بطولة الـ«ايه تي بي» الختامية في تورينو.
MENAFN15102023000055011008ID1107243522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.