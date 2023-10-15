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بانيايا يستعيد الصدارة في جائزة إندونيسيا الكبرى

10/15/2023 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إندونيسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجته‭ ‬دوكاتي‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭) ‬الأحد‭ ‬ليستعيد‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬منافسه‭ ‬الاسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ ‬لحادث‭. ‬

وحلّ‭ ‬درّاج‭ ‬أبريليا‭ ‬الاسباني‭ ‬الآخر‭ ‬مافريك‭ ‬فينياليس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬فابيو‭ ‬كوارتارارو‭ (‬ياماها‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مانداليكا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬لومبوك‭ ‬السياحية‭ ‬الإندونيسية‭. ‬

تقدم‭ ‬بانيايا‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬الأول،‭ ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬بين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاوائل‭ ‬خلال‭ ‬اللفات‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭. ‬

وكان‭ ‬مارتن‭ ‬يتجه‭ ‬لنهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬رائعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ ‬السبت‭ ‬وانتزاعه‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬فارضا‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المراحل‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬السباق‭.

لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬كابوس‭ ‬للإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬لحادث‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬14،‭ ‬وهي‭ ‬محطة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬اللقب‭. ‬

فرض‭ ‬فينياليس‭ ‬ضغطا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬بانيايا‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تجاوزه،‭ ‬وأصبح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أعشار‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬متصدر‭ ‬السباق‭. ‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬الدراج‭ ‬الايطالي،‭ ‬المعروف‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬الدفاع،‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬ليقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مارتن‭ ‬ويوسع‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬

وقال‭ ‬بانيايا‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬نستحق‭ ‬سباقا‭ ‬مثل‭ ‬هذا‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬ثم‭ ‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬مارتن‭ ‬ينطلق،‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬‮«‬اعتني‭ ‬بالإطارات‮»‬‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬الصحيح‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬جدًا‮»‬‭. ‬

وتميّز‭ ‬السباق‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬حارة‭ ‬ورطبة،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬14‭ ‬متسابقًا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬21‭. ‬

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة اندونيسيا الكبرى

1‭. ‬الايطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ (‬دوكاتي‭) ‬41:20.293‭. ‬

2‭. ‬الاسباني‭ ‬مافريك‭ ‬فينياليس‭ (‬أبريليا‭) ‬بفارق‭ ‬0‭.‬306‭ ‬ثانية‭. ‬

3‭. ‬الفرنسي‭ ‬فابيو‭ ‬كوارتارارو‭ (‬ياماها‭) ‬بفارق‭ ‬0‭.‬433‭ ‬ث‭. ‬

4‭. ‬الايطالي‭ ‬فابيو‭ ‬دي‭ ‬جانانتونيو‭ ‬بفارق‭ ‬6‭.‬962‭ ‬ث‭. ‬

5‭. ‬الايطالي‭ ‬ماركو‭ ‬بيتسيكي‭ (‬دوكاتي‭-‬في‭ ‬آر46‭) ‬بفارق‭ ‬11‭.‬111ث‭.




ترتيب الخمسة الأوائل
في بطولة العالم

1‭. ‬الايطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ (‬دوكاتي‭) ‬346‭ ‬نقطة‭. ‬

2‭. ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ (‬دوكاتي‭-‬بريماك‭) ‬328‭ ‬نقطة‭. ‬

3‭. ‬الايطالي‭ ‬ماركو‭ ‬بيتسيكي‭ (‬دوكاتي‭-‬في‭ ‬آر46‭) ‬283‭ ‬نقطة‭. ‬

4‭. ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬براد‭ ‬بيندر‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬أم‭) ‬211‭ ‬نقطة‭.

5‭. ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬إسبارغارو‭ (‬أبريليا‭) ‬177‭ ‬نقطة‭.




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