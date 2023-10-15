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اللقب الثالث

10/15/2023 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هونغ‭ ‬كونغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توجت‭ ‬الكندية‭ ‬ليلى‭ ‬فرنانديز،‭ ‬المصنفة‭ ‬60‭ ‬عالمياً،‭ ‬بلقبها‭ ‬الاحترافي‭ ‬الثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزها‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬كاتيرينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬الخامسة‭ ‬والثمانين‭ ‬عالمياً‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬250‭ ‬نقطة‭). ‬

وأضافت‭ ‬الكندية‭ ‬البالغة‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬تتويجها‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مونتيري‭ ‬المكسيكية‭. ‬

ورأت‭ ‬فرنانديز‭ ‬أن‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬يشكّل‭ ‬‮«‬إثباتاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬يأتي‭ ‬بثماره‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬معركة‭ ‬شرسة‭ ‬جداً‭ ‬وأنا‭ ‬استمتعت‭ ‬بكل‭ ‬لحظة‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

واحتاجت‭ ‬الكندية‭ ‬الى‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬كي‭ ‬تتخطى‭ ‬عقبة‭ ‬سينياكوفا‭ ‬بعدما‭ ‬خسرت‭ ‬إرسالها‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬لتذهب‭ ‬لصالح‭ ‬منافستها‭ ‬التشيكية‭ ‬البالغة‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬تأثرت‭ ‬بإصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الأيسر‭ ‬ما‭ ‬اضطرها‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمعالج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬4-6‭ ‬بعدما‭ ‬بدأتها‭ ‬متخلفة‭ ‬0‭-‬4‭. ‬

وتواصلت‭ ‬المعاناة‭ ‬البدنية‭ ‬للتشيكية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ما‭ ‬سهّل‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬التي‭ ‬حرمتها‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقبها‭ ‬الاحترافي‭ ‬الرابع،‭ ‬ما‭ ‬سيشرّع‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬الكندية‭ ‬لشق‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الخمسين‭ ‬الأوليات‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬الإثنين‭. ‬

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