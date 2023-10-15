اللقب الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هونغ كونغ - (أ ف ب): توجت الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة 60 عالمياً، بلقبها الاحترافي الثالث، وذلك بفوزها الأحد على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الخامسة والثمانين عالمياً 3-6 و6-4 و6-4 الأحد في نهائي دورة هونغ كونغ لكرة المضرب (250 نقطة).
وأضافت الكندية البالغة 21 عاماً التي وصلت إلى نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2021، لقب هذه الدورة إلى تتويجها عامي 2021 و2022 في دورة مونتيري المكسيكية.
ورأت فرنانديز أن تتويجها في هونغ كونغ يشكّل «إثباتاً على أن العمل الجاد يأتي بثماره»، مضيفةً «كانت معركة شرسة جداً وأنا استمتعت بكل لحظة منها».
واحتاجت الكندية الى قرابة ثلاث ساعات كي تتخطى عقبة سينياكوفا بعدما خسرت إرسالها مرتين في المجموعة الأولى، لتذهب لصالح منافستها التشيكية البالغة 27 عاماً والتي تأثرت بإصابة في الفخذ الأيسر ما اضطرها إلى الاستعانة بالمعالج الفيزيائي خلال المجموعة الثانية التي خسرتها 4-6 بعدما بدأتها متخلفة 0-4.
وتواصلت المعاناة البدنية للتشيكية في المجموعة الثالثة ما سهّل المهمة على منافستها التي حرمتها من الفوز بلقبها الاحترافي الرابع، ما سيشرّع الباب أمام الكندية لشق طريقها إلى نادي الخمسين الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات في إصدار الإثنين.
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