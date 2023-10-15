رينجرز يعين كليمنت مدربًا لفريقه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لندن - (د ب أ): أعلن نادي رينجرز الاسكتلندي، تعيين البلجيكي
فيليب كليمنت مديرا فنيا جديدا
للفريق. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المدرب البالغ من العمر 49 عاما، وصل إلى النادي عقب مغادرة مايكل بيل لمنصبه بداية الشهر الجاري.
وسيتولى كليمنت تدريب الفريق الذي يحتل المركز الثاني حاليا في الدوري الاسكتلندي، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر وحامل اللقب فريق سيلتك.
وقال كليمنت في تصريحات للموقع الرسمي لرينجرز: «أنا فخور بتعييني كمدرب جديد لرينجرز، وأود توجيه الشكر للإدارة على منحي تلك الفرصة».
وأضاف: «أنا متحمس لانتهاز هذه الفرصة للنجاح في واحد من أكبر الأندية الأورويبة وذلك من خلال أربع بطولات فيما تبقى من الموسم الحالي وما بعده».
وبعد لعبه لجينك وكلوب بروج في بلجيكا، فاز كليمنت بالدوري البلجيكي كمدرب مع كلا الفريقين وخاض منافسات دوري أبطال أوروبا مع بروج.
وتولى كليمنت مسؤولية تدريب موناكو الفرنسي في يناير عام 2022، حيث أنهى الفريق الموسم الأول لكليمنت في المركز الثالث، لكنه
غادر الفريق في يونيو من العام الجاري وذلك بعد عام ونصف من توليه المسؤولية.
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