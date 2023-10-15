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رينجرز يعين كليمنت مدربًا لفريقه

10/15/2023 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬رينجرز‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬تعيين‭ ‬البلجيكي‭
‬فيليب‭ ‬كليمنت‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬جديدا‭
‬للفريق‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬49‭ ‬عاما،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬عقب‭ ‬مغادرة‭ ‬مايكل‭ ‬بيل‭ ‬لمنصبه‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وسيتولى‭ ‬كليمنت‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬سيلتك‭.‬

وقال‭ ‬كليمنت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لرينجرز‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بتعييني‭ ‬كمدرب‭ ‬جديد‭ ‬لرينجرز،‭ ‬وأود‭ ‬توجيه‭ ‬الشكر‭ ‬للإدارة‭ ‬على‭ ‬منحي‭ ‬تلك‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬لانتهاز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬الأورويبة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬وما‭ ‬بعده‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬لعبه‭ ‬لجينك‭ ‬وكلوب‭ ‬بروج‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬فاز‭ ‬كليمنت‭ ‬بالدوري‭ ‬البلجيكي‭ ‬كمدرب‭ ‬مع‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬وخاض‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬بروج‭.‬

وتولى‭ ‬كليمنت‭ ‬مسؤولية‭ ‬تدريب‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬الفريق‭ ‬الموسم‭ ‬الأول‭ ‬لكليمنت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬لكنه‭ ‬

غادر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية‭.‬

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