27 أكتوبر الحكم في استئناف ((مهندس)) على سجنه 3 سنوات بسبب شهادة مزورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬بحريني‭ ‬صاحب‭ ‬مكتب‭ ‬استشارات‭ ‬هندسية‭ ‬طلبا‭ ‬لمجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬لترقية‭ ‬ترخيصه‭ ‬الحاصل‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬بينما‭ ‬قدم‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬طلبا‭ ‬لترخيصه‭ ‬الحاصل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تضارب‭ ‬تاريخ‭ ‬حصول‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬المقدمة‭ ‬منه‭ ‬والتاريخ‭ ‬المدون‭ ‬بالشهادة‭ ‬دفع‭ ‬للشك‭ ‬في‭ ‬الشهادة‭ ‬فتمت‭ ‬إحالة‭ ‬الشهادتين‭ ‬إلى‭ ‬احدى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬وصحة‭ ‬التصديقات‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الشهادتين‭ ‬مزورتان‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مخاطبة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬واعتمادها‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬خاطبت‭ ‬إدارات‭ ‬معادلة‭ ‬الشهادات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الدولية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الشهادات،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الرد‭ ‬بأن‭ ‬الشهادات‭ ‬مزورة‭ ‬وأن‭ ‬المتهمين‭ ‬لم‭ ‬يدرسا‭ ‬بالجامعة‭ ‬فتم‭ ‬إحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬للنيابة‭ ‬للتحقيق،‭ ‬حيث‭ ‬أنكر‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬واقعة‭ ‬التزوير‭ ‬مدعيا‭ ‬أن‭ ‬التحق‭ ‬بالدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬والتحق‭ ‬بمكتب‭ ‬هندسي‭ ‬متدربا‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬حتى‭ ‬2005‭ ‬حتى‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬لترقية‭ ‬الترخيص‭ ‬حيث‭ ‬تعذر‭ ‬عليه‭ ‬السفر‭ ‬للدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬منها‭ ‬الشهادة‭ ‬لتوثيقها‭ ‬فقدمها‭ ‬للهيئة‭.‬

حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬إليهما‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2019م‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬أولا‭: ‬اشتركا‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬محررين‭ ‬رسميين‭ ‬هما‭ ‬استمارتا‭ ‬طلب‭ ‬ترخيص‭ ‬مهندس،‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية،‭ ‬بأن‭ ‬جعلا‭ ‬واقعة‭ ‬مزورة‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬واقعة‭ ‬صحيحة‭ ‬مع‭ ‬علمهما‭ ‬بالتزوير‭ ‬بأن‭ ‬أمدا‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬بمعلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وشهادتين‭ ‬مزورتين‭ ‬تفيدان‭ ‬بحصولهما‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬هندسة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬بدولة‭ ‬آسيوية‮»‬‭ ‬خلافا‭ ‬للحقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬حال‭ ‬تحريرها‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬الاستمارتين‭ ‬لموظف‭ ‬عام‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬الذي‭ ‬اعقد‭ ‬بالبيانات‭ ‬والمستلفات،‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المساعدة‭.‬