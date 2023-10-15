سوق العمل تنفذ حملتين تفتيشيتين في محافظتي المحرق والجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي المحرق والجنوبية، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأشارت الهيئة إلى تنفيذها الحملتين التفتيشيتين بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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