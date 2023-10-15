تظاهرة حاشدة في الرباط تأييدا للفلسطينيين ورفضا للتطبيع مع إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬تحرير‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬و‮«‬كلنا‭ ‬فداء‭ ‬لغزة‭ ‬الصامدة‭... ‬شعبك‭ ‬صامد‭ ‬يا‭ ‬غزة‭ ‬رغم‭ ‬الحصار‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬موازاة‭ ‬الشعارات‭ ‬التضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬هتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬ساروا‭ ‬بهدوء‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬إسقاط‭ ‬التطبيع‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬و«ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬التطبيع‮»‬،‭ ‬و«صامدون‭ ‬صامدون‭ ‬للتطبيع‭ ‬رافضون‮»‬‭.‬

وتخللت‭ ‬التظاهرة‭ ‬تكبيرات‭ ‬وأدعية‭ ‬‮«‬لإهلاك‭ ‬من‭ ‬طغى‭ ‬وتجبر‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أناشيد‭ ‬فلسطينية‭ ‬بثت‭ ‬من‭ ‬مكبرات‭ ‬صوت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬عربات‭ ‬تتقدم‭ ‬المسيرة‭. ‬ورفع‭ ‬متظاهرون‭ ‬آخرون‭ ‬لافتات‭ ‬بالعربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬تدين‭ ‬‮«‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬كان‮»‬،‭ ‬وتطالب‭ ‬‮«‬بإسقاط‭ ‬الصهيونية‭ ‬والإمبريالية‮»‬‭ ‬و«ضد‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‮»‬‭. ‬

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‬وهذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬ائتلافان‭ ‬يضمان‭ ‬أحزابا‭ ‬إسلامية‭ ‬ويسارية،‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬استئناف‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬برعاية‭ ‬أمريكية‭. ‬وتتظاهر‭ ‬تلك‭ ‬الهيئات‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬رفضا‭ ‬لاتفاق‭ ‬التطبيع،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تظاهراتها‭ ‬لا‭ ‬تستقطب‭ ‬سوى‭ ‬أعداد‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭. ‬لكن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.

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ويكتسي‭ ‬اتفاق‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬أهمية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمغرب،‭ ‬لكونه‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬اعتراف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسيادة‭ ‬الرباط‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭.

‬وعزز‭ ‬البلدان‭ ‬مذاك‭ ‬تعاونهما‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬لكن‭ ‬صعود‭ ‬تيارات‭ ‬يمينية‭ ‬متطرفة‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والعنف‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة،‭ ‬يحرجان‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التقارب‭. ‬