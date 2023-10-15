آلاف المـــؤيـــديــــن للـــفــلـــســطـيـنـيـيـن يتظاهرون أمام البيت الأبيض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬عبد،‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬ساروا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطينية‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بشيء،‭ ‬أتمنى‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نستطيع‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬في‭ ‬سجن‮»‬‭. ‬ومما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬حملها‭ ‬المتظاهرون‭: ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬معقل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬اليهود‭ ‬خارج‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تجمع‭ ‬مئات‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬للإعراب‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬رافعين‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬اليهود‭ ‬يقولون‭: ‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬واليهود‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منقسمون،‭ ‬إذ‭ ‬تحضّ‭ ‬بعض‭ ‬الأصوات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحذّر‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

كما‭ ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬أمستردام‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تأييدا‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستعد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اجتياح‭ ‬برّي‭ ‬لغزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬أمستردام‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬تطالب‭ ‬بـ«تحرير‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬و«وقف‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬و«وقف‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬