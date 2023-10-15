آلاف المـــؤيـــديــــن للـــفــلـــســطـيـنـيـيـن يتظاهرون أمام البيت الأبيض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) واشنطن - (أ ف ب): تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يوم السبت في واشنطن، واحتجوا أمام البيت الأبيض هاتفين «حرروا فلسطين» فيما يستمر عدد قتلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الارتفاع. وقالت المتظاهرة ليندا هوتون لوكالة فرانس برس: «ما يحدث اليوم يتجاوز الحدود. إنه أمر يثير الاستياء، نحن نشاهد أشخاصا يُقتلون بيد جيش يدعمه هذا البلد». ونظم الأمريكيون في كل أنحاء البلاد احتجاجات مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال أحمد عبد، أحد المتظاهرين الذين ساروا في وسط مدينة واشنطن في ظل أعلام فلسطينية: «أتمنى لو كنا نستطيع القيام بشيء، أتمنى لو كنا نستطيع وقف الحرب». وأضاف متحدثا عن قطاع غزة المحاصر: «إنهم في سجن». ومما كتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون: «أوقفوا الاحتلال» و«أوقفوا إطلاق النار الآن».
وفي نيويورك، معقل أكبر عدد من السكان اليهود خارج إسرائيل، تجمع مئات في بروكلين يوم الجمعة للإعراب عن استيائهم من الهجوم الاسرائيلي رافعين لافتة كتب عليها: «اليهود يقولون: أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين». واليهود في نيويورك منقسمون، إذ تحضّ بعض الأصوات إسرائيل على الدفاع عن نفسها، في حين تحذّر أخرى من «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين.
كما تظاهر الآلاف في شوارع أمستردام أمس الأحد تأييدا للفلسطينيين، في وقت تستعد القوات الإسرائيلية لتنفيذ اجتياح برّي لغزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق الأسبوع الماضي. ورفع المتظاهرون في ساحة أمستردام الرئيسية الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بـ«تحرير فلسطين» و«وقف الحرب» و«وقف الهجوم على غزة»، بحسب مراسلي فرانس برس.
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