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آلاف المـــؤيـــديــــن للـــفــلـــســطـيـنـيـيـن يتظاهرون أمام البيت الأبيض

10/15/2023 7:07:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تجمع‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬واحتجوا‭ ‬أمام‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬هاتفين‭ ‬‮«‬حرروا‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭. ‬وقالت‭ ‬المتظاهرة‭ ‬ليندا‭ ‬هوتون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬يثير‭ ‬الاستياء،‭ ‬نحن‭ ‬نشاهد‭ ‬أشخاصا‭ ‬يُقتلون‭ ‬بيد‭ ‬جيش‭ ‬يدعمه‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬‭. ‬ونظم‭ ‬الأمريكيون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬احتجاجات‭ ‬مؤيدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬ومؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬عبد،‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬ساروا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطينية‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بشيء،‭ ‬أتمنى‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نستطيع‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬في‭ ‬سجن‮»‬‭. ‬ومما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬حملها‭ ‬المتظاهرون‭: ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬معقل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬اليهود‭ ‬خارج‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تجمع‭ ‬مئات‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬للإعراب‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬رافعين‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬اليهود‭ ‬يقولون‭: ‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬واليهود‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منقسمون،‭ ‬إذ‭ ‬تحضّ‭ ‬بعض‭ ‬الأصوات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحذّر‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

كما‭ ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬أمستردام‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تأييدا‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستعد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اجتياح‭ ‬برّي‭ ‬لغزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬أمستردام‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬تطالب‭ ‬بـ«تحرير‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬و«وقف‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬و«وقف‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

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