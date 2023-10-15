بكين: إسرائيل تتصرف ((خارج حدود الدفاع عن النفس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يعدّ‭ ‬الأقوى‭ ‬للصين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭: ‬‮«‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تستمع‭ ‬بجدية‭ ‬إلى‭ ‬نداءات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭. ‬وأصدرت‭ ‬اسرائيل‭ ‬أوامر‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬لمغادرته‭ ‬قبل‭ ‬هجوم‭ ‬برّي‭ ‬متوقع،‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬جماعي‭ ‬قالت‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬إنه‭ ‬سيتسبب‭ ‬بكارثة‭ ‬إنسانية‭. ‬ويخضع‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬2 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬لحصار‭ ‬برّي‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬منذ‭ ‬2006‭. ‬

وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬شخص‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فيما‭ ‬أخذ‭ ‬120‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬رهائن،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وأدى‭ ‬الردّ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬طفل،‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأشار‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬عدم‭ ‬القيام‭ ‬بأيّ‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬الوضع‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬‮«‬مفاوضات‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬قال‭ ‬وانغ‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬وفق‭ ‬نص‭ ‬المحادثة‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الصين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الأساسي‭.. ‬لوضع‭ ‬فلسطين‭ ‬وإسرائيل‭ (‬القائم‭) ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬حرمان‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬دعم‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬للقضية‭ ‬العادلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المتمثلة‭ ‬بحماية‭ ‬حقوقه‭ ‬الوطنية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬يي‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬منفصلة‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬السبت‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬بناء‭ ‬ومسؤول‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬التصريحات‭ ‬الرسمية‭ ‬الصينية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصراع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تحديدا‭ ‬في‭ ‬إدانتها‭ ‬للعنف،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬انتقادات‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الغربيين‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الإدانة‭ ‬الصينية‭ ‬ضعيفة‭ ‬جدا‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلنت‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الصينية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬المبعوث‭ ‬الصيني‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تشاي‭ ‬جون‭ ‬سيزور‭ ‬المنطقة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭. ‬وأوضحت‭ ‬المحطة‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬تشاي‭ ‬‮«‬سيزور‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الوضع‭ ‬والدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬تشاي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬توسّع‭ ‬رقعة‭ (‬الصراع‭) ‬وامتداده‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬أمر‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭. ‬والتقى‭ ‬تشاي‭ ‬الجمعة‭ ‬ممثلي‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬بكين‭ ‬تدعم‭ ‬المجموعة‭ ‬الإقليمية‭ ‬‮«‬لتؤدي‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬تشاي‭ ‬أبلغ‭ ‬المجموعة‭ ‬بأن‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬ستبذل‭ ‬جهودا‭ ‬حثيثة‭ ‬لإعادة‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬مسارها‮»‬‭. ‬