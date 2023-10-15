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((أحداث غزة)) تشعل أسعار النفط بنحو 6%

10/15/2023 7:07:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قفزت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬بنحو‭ ‬ستة‭ ‬بالمائة‭ ‬الجمعة،‭ ‬وحقق‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬أعلى‭ ‬مكسب‭ ‬أسبوعي‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام
برنت
بواقع‭ ‬4.89‭ ‬دولارات‭ ‬أو‭ ‬5‭.‬69‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬90‭.‬89‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬عند‭ ‬التسوية،‭ ‬وسجل‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬مكاسب‭ ‬أسبوعية‭ ‬بنحو‭ ‬7‭.‬2‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬زيادة‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭.‬

كما‭ ‬سجلت
العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬للخام‭ ‬الأمريكي‮
‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬بواقع‭ ‬4‭.‬78‭ ‬دولارات‭ ‬أو‭ ‬5‭.‬77‭ ‬بالمائة‭ ‬لتبلغ‭ ‬87‭.‬69‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬عند‭ ‬التسوية،‭ ‬وأسبوعيا‭ ‬قفزت‭ ‬عقود‭ ‬خام‭ ‬نايمكس‭ ‬بـ5‭.‬6‭ ‬بالمائة‭.‬

وسجل‭ ‬كلا‭ ‬الخامين‭ ‬القياسيين‭ ‬أعلى‭ ‬مكاسبهما‭ ‬اليومية‭ ‬بالنسبة‭ ‬المئوية‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬للأحداث‭ ‬في‮
‬الشرق‭ ‬الأوسط
تأثير‭ ‬يذكر‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬العالمية،‭ ‬فإسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬منتجا‭ ‬كبيرا‭ ‬للنفط‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يقوم‭ ‬المستثمرون‭ ‬ومراقبو‭ ‬السوق‭ ‬بتقييم‭ ‬كيفية‭ ‬تصعيد‭ ‬الأمر‭ ‬وما‭ ‬قد‭ ‬يعنيه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للإمدادات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬منطقة‭ ‬منتجة‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

قال
وزير‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‮
‬جواد‭ ‬أوجي‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬شانا‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط‭ ‬الإيرانية‭.‬

وهناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬الإيرانية،‭ ‬إذا‭ ‬شددت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬على
صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الإيرانية‮
‬بسبب‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬قد‭ ‬تلعبه‭ ‬في‭ ‬الصراع‭.‬

وتعززت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬بفرض‭ ‬أول‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مالكي‭ ‬الناقلات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬النفط‭ ‬الروسي‭ ‬بسعر‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لسعر‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬البالغ‭ ‬60‭ ‬دولاراً‭ ‬للبرميل،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لسد‭ ‬الثغرات‭ ‬في‭ ‬الآلية‭ ‬المصممة‭ ‬لمعاقبة‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وروسيا‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومُصدر‭ ‬رئيسي،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬التدقيق‭ ‬الأمريكي‭ ‬المشدد‭ ‬على‭ ‬شحناتها‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الإمدادات‭.‬

وقال‭ ‬أندرو‭ ‬ليبو،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬ليبو‭ ‬أويل‭ ‬أسوشييتس‭: ‬‮«‬تتوقع‭ ‬سوق‭ ‬النفط‭ ‬أن‭ ‬تطبق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران،‭ ‬مما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬الإمدادات‮»‬‭.‬

أبقت‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭) ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬توقعاتها‭ ‬لنمو‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬مستشهدة‭ ‬بمؤشرات‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وتوقعت‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬في‮
‬الصين،‭ ‬أكبر‭ ‬مستورد‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أضافت‭ ‬شركات‭ ‬الحفر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أربع‭ ‬منصات‭ ‬نفطية‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬زيادة‭ ‬أسبوعية‭ ‬منذ‭ ‬مارس،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت
بيكر‭ ‬هيوز
في‭ ‬تقريرها‭ ‬الأسبوعي‭.‬

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