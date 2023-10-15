صندوق النقد يقرر زيادة الحصص واعتماد مقعد جديد لإفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الصندوق‭ ‬وزيرة‭ ‬المال‭ ‬الإسبانية‭ ‬ناديا‭ ‬كالفينو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬عقدته‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬كريستالينا‭ ‬غورغييفا‭: ‬‮«‬حصل‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وأكدت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬نقطة‭ ‬أساسية‭ ‬ليكون‭ ‬لدينا‭ ‬صندوق‭ ‬نقد‭ ‬دولي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حصص‭ ‬قوية‭ ‬تتمتع‭ ‬بموارد‭ ‬مناسبة‭ ‬تؤمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬كذلك‭ ‬بدعم‭ ‬أفضل‭ ‬لأكثر‭ ‬الدول‭ ‬ضعفا‮»‬‭.‬

وتحدد‭ ‬الحصص‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لكل‭ ‬دولة،‭ ‬قيمة‭ ‬الاموال‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تؤمنها‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬وثقلها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬وسقف‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أكدت‭ ‬كالفينو‭ ‬حصول‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صوت‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬وتمثيلها‭. ‬لقد‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬معقد‭ ‬خامس‭ ‬وعشرين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لصالح‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬المقعد‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬لإفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭. ‬وكان‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬هذا‭ ‬المقعد،‭ ‬قالت‭ ‬غورغييفا‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أثلج‭ ‬صدري‭ ‬جدا‭ ‬هو‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لمقعد‭ ‬إفريقي‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬مجلسنا‭ ‬التنفيذي‭. ‬هذا‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬للاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬الإفريقية‭. ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بالأعضاء‭ ‬لسلوكهم‭ ‬طريق‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬مئات‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‮»‬‭.‬