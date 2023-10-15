Monday, 16 October 2023 04:36 GMT

صندوق النقد يقرر زيادة الحصص واعتماد مقعد جديد لإفريقيا

10/15/2023 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أنه‭ ‬توصل‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعاته‭ ‬السنوية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مراكش،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حصص‭ ‬التمويل‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬واعتماد‭ ‬مقعد‭ ‬جديد‭ ‬للقارة‭ ‬الإفريقية‭.‬

وأوضحت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الصندوق‭ ‬وزيرة‭ ‬المال‭ ‬الإسبانية‭ ‬ناديا‭ ‬كالفينو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬عقدته‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬كريستالينا‭ ‬غورغييفا‭: ‬‮«‬حصل‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وأكدت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬نقطة‭ ‬أساسية‭ ‬ليكون‭ ‬لدينا‭ ‬صندوق‭ ‬نقد‭ ‬دولي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حصص‭ ‬قوية‭ ‬تتمتع‭ ‬بموارد‭ ‬مناسبة‭ ‬تؤمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬كذلك‭ ‬بدعم‭ ‬أفضل‭ ‬لأكثر‭ ‬الدول‭ ‬ضعفا‮»‬‭.‬

وتحدد‭ ‬الحصص‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لكل‭ ‬دولة،‭ ‬قيمة‭ ‬الاموال‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تؤمنها‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬وثقلها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬وسقف‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أكدت‭ ‬كالفينو‭ ‬حصول‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صوت‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬وتمثيلها‭. ‬لقد‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬معقد‭ ‬خامس‭ ‬وعشرين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لصالح‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬المقعد‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬لإفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭. ‬وكان‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬هذا‭ ‬المقعد،‭ ‬قالت‭ ‬غورغييفا‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أثلج‭ ‬صدري‭ ‬جدا‭ ‬هو‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لمقعد‭ ‬إفريقي‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬مجلسنا‭ ‬التنفيذي‭. ‬هذا‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬للاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬الإفريقية‭. ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بالأعضاء‭ ‬لسلوكهم‭ ‬طريق‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬مئات‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‮»‬‭.‬

MENAFN15102023000055011008ID1107243512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث