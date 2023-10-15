استعراض العلاقات البحرينية الكويتية في المجال العسكري

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، العميد الركن محمد راشد المطيري الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة المعتمد لدى مملكة البحرين، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالملحق العسكري الكويتي، واستعرض معه العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.
حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية.
من جهة ثانية استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، العميد الركن محمد راشد المطيري الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة المعتمد لدى مملكة البحرين، وذلك صباح أمس.
خلال اللقاء جرى استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث عدد من المواضيع في الشأن العسكري.
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