استعراض العلاقات البحرينية الكويتية في المجال العسكري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الكويتي،‭ ‬واستعرض‭ ‬معه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬والتقنية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬المطيري‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العسكري‭.‬