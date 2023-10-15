السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬إن‭ ‬12500‭ ‬فلسطيني‭ ‬قتلوا‭ ‬بسبب‭ ‬جولات‭ ‬العنف‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تجاوز‭ ‬مبدأ‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬إلى‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬إن‭ ‬غياب‭ ‬أفق‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الغضب،‭ ‬مشددا‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نبذل‭ ‬جهودا‭ ‬لاحتواء‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تدخل‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وعبّر‭ ‬السيسي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اجتماعه‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بالخطيرة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بكامله،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬وتيسير‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬مشدداً‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬سبيل‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬مكافحة‭ ‬نهج‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بلينكن‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬حصول‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬وفقا‭ ‬لنهج‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬اليوم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬شملت‭ ‬6‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬لبحث‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬للصحفيين‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭.‬

واجتمع‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الجاري‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‭.‬

وأكد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الأبرياء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سعي‭ ‬المملكة‭ ‬لتكثيف‭ ‬التواصل،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التهدئة،‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬القائم،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬غزة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬لعودة‭ ‬الاستقرار‭ ‬واستعادة‭ ‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭.‬

وشدد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬المملكة‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬بأي‭ ‬شكل،‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والمصالح‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬