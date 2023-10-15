ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2450 ونزوح مليون فلسطيني في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) إسرائيل تواصل الاستعداد لعملية برية.. ونتنياهو يتوعد الفلسطينيين بالمزيد من الدمار

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاجتياح‭ ‬بري‭ ‬وشيك‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نزوح‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬عن‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وبسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المكثف‭ ‬استحالت‭ ‬أحياء‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض،‭ ‬وتكتظ‭ ‬المستشفيات‭ ‬بآلاف‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬فيما‭ ‬قدّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬نزحوا‭ ‬عن‭ ‬منازلهم‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭. ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬2450‭ ‬شخصا‭.

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وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬2450‭ ‬مواطنا‭ ‬وإصابة‭ ‬9200‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‮»‬‭.

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وحشدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬الخاضع‭ ‬لحصار‭ ‬مطبق‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬استعدادا‭ ‬لما‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬يتضمن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬برية‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬السبت‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬متحدثا‭ ‬إلى‭ ‬جنود‭ ‬قرب‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬هل‭ ‬أنتم‭ ‬مستعدون‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬آت؟‭ ‬سيأتي‭ ‬المزيد‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭.

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وأشار‭ ‬المتحدثون‭ ‬العسكريون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬مرارا‭ ‬إلى‭ ‬استعداد‭ ‬الجيش‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬لكنه‭ ‬ينتظر‭ ‬‮«‬قرارا‭ ‬سياسيا‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬التوقيت‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬قامت‭ ‬بتوغلات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعثرت‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الـ‭ ‬126‭ ‬لدى‭ ‬حماس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عددها‭. ‬

وينذر‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري‭ ‬لغزة‭ ‬بقتال‭ ‬شوارع‭ ‬عنيف‭ ‬شبيه‭ ‬بالذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬والفلوجة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إثر‭ ‬الغزو‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬بسبب‭ ‬التحصينات‭ ‬وشبكة‭ ‬الأنفاق‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬حماس‭. ‬

ويقول‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬حماس‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭.

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وامر‭ ‬الجيش‭ ‬الجمعة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ (‬1.1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭) ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬وحثهم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإبطاء‭.

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واتهمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حماس‭ ‬بمنع‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬‮«‬دروعا‭ ‬بشرية‮»‬‭. ‬







من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬هجرة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬مقترحات‭ ‬بإجلاء‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬المجاورة‭ ‬قوبلت‭ ‬أيضا‭ ‬برفض‭ ‬مصري‭ ‬وعربي‭ ‬واسع‭. ‬

وقال‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬متجذرون‭ ‬في‭ ‬أرضهم،‭ ‬لن‭ ‬يخرجوا‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬لن‭ ‬يهاجروا‭ ‬مهما‭ ‬فعلتم‭ ‬أيها‭ ‬القتلة،‭ ‬أيها‭ ‬المجرمون‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬هجرة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬لا‭ ‬هجرة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬مصر‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬مجددا‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬واستهجان‭ ‬سياسة‭ ‬التهجير‭ ‬أو‭ ‬محاولات‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬دول‭ ‬الجوار‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬‮«‬فورية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الفقير‭. ‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬أمس‭ ‬جولييت‭ ‬توما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬السبعة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬الدامي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.

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وحذّرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإخلاء‭ ‬القسري‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬مريض‭ ‬إلى‭ ‬منشآت‭ ‬مكتظة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬إعدام‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البنى‭ ‬الصحية‭ ‬بلغت‭ ‬أقصى‭ ‬طاقتها‭ ‬وغير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‮»‬‭. ‬

وتسود‭ ‬الفوضى‭ ‬وشعور‭ ‬بالرعب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬إقدام‭ ‬كثيرين‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬

وقال‭ ‬جمعة‭ ‬ناصر‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬ووالدته‭ ‬وأولاده‭ ‬السبعة‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬رفح،‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬مصيبة‭. ‬لا‭ ‬أكل‭ ‬ولا‭ ‬نوم‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬نفعل‭. ‬سلّمت‭ ‬أمري‭ ‬لله‭. ‬الموت‭ ‬والحياة‭ ‬بيد‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

وفرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬كاملا‮»‬‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وأوقفت‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬والوقود‭. ‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬الإمدادات‭ ‬لن‭ ‬تستأنف‭ ‬حتى‭ ‬تطلق‭ ‬حماس‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬احتجزهم‭ ‬مسلحوها‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬وجه‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬نداء‭ ‬الأحد‭ ‬للإسراع‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الملحّ‭ ‬والضروري‭ ‬ضمان‭ (‬فتح‭) ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬ومساعدة‭ ‬السكان‮»‬‭. ‬