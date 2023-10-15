متى يغلف الشريط الوردي وحدة للطوارئ ؟!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والحمد‭ ‬لله‭ ‬على‭ ‬نعمة‭ ‬البحرين‭ ‬ومجانية‭ ‬العلاج‭ ‬فيها‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للأورام،‭ ‬فهذا‭ ‬الصرح‭ ‬الطبي‭ ‬نفخر‭ ‬بمن‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬بحرينية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬التمريض،‭ ‬والأطباء‭ ‬الموجودين‭ ‬فيه‭ ‬بخبراتهم‭ ‬المتنوعة‭. ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بمبادرات‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بالوكالة‭.‬

وتخفيفاً‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬دون‭ ‬سواه،‭ ‬حبذا‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬وحدة‭ ‬طوارئ‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭

‬تستقبل‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬معاناتهم‭ ‬مع‭ ‬تلقي‭ ‬جرعات‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لأن‭

‬انتظارهم‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬المرضى‭ ‬يطول‭ ‬فيتعرضون‭ ‬لالتقاط‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬لديهم،‭ ‬ثم‭ ‬إن‭ ‬طبيب‭ ‬الطوارئ‭ ‬العام‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ساعتين‭ ‬وأكثر‭ ‬فقط‭ ‬لمراجعة‭ ‬ملف‭ ‬مريض‭ ‬السرطان‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الاتصال‭ ‬بالاستشاري‭ ‬المختص،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬المريض‭ ‬مع‭ ‬مرافقيه‭ ‬بلا‭ ‬حول‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬محاطين‭ ‬بالأنين‭ ‬والصراخ‭ ‬لمصابين‭ ‬الحوادث‭ ‬والعنف‭ ‬الأسري‭ ‬وسكرات‭ ‬الموت‭! ‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬توفير‭ ‬وحدة‭ ‬طوارئ‭ ‬خاصة‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للأورام،‭ ‬فيا‭ ‬حبذا‭ ‬لو‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬يستقبل‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬ويباشر‭ ‬بفحصهم‭ ‬وإعطائهم‭ ‬العلاج‭ ‬السريع‭ ‬والآمن‭ ‬لبعض‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬يصابون‭ ‬بها‭ ‬كالحمى‭ ‬والارتجاع‭ ‬وغيرها‭. ‬

وملاحظة‭ ‬أخرى‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وتكدسهم‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬للمتابعة‭ ‬مع‭ ‬أطبائهم‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المركز‭ ‬الوحيد،‭ ‬يُفضل‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬لعيادات‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬فيه‭ ‬عصرا،‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للمريض‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬إلى‭ ‬طبيبه‭ ‬بأريحية‭ ‬دون‭ ‬ضغط‭ ‬الانتظار‭ ‬ودون‭ ‬التشتت‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬طبية‭ ‬مثقلة‭ ‬بالعمل‭.‬

وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭ ‬طريقها‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬وآخر‭ ‬دعوانا‭ ‬بالشفاء‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬وجزى‭ ‬الله‭ ‬كل‭ ‬خير‭ ‬أطباءنا‭ ‬وممرضينا‭ ‬على‭ ‬تفانيهم‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬المخلص‭. ‬