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الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الصحية تنوه بإسهامات الكوادر الوطنية في المسيرة التنموية

10/15/2023 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إسهامات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬منوهةً‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬الدكتورة‭ ‬بالدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمنتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أشادت‭ ‬بالروح‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬منتسبو‭ ‬البرنامج،‭ ‬منوهةً‭ ‬بما‭ ‬يزخر‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬طاقاتٍ‭ ‬تمتلك‭ ‬جوانب‭ ‬إبداعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬لوطننا‭ ‬العزيز‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعرضت‭ ‬الدكتورة‭ ‬دور‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬واستدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كمنظم‭ ‬صحي‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وتطوير‭ ‬اللوائح‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ترخيص‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭ ‬وموثوقة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭ ‬وفعالة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬استمعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المداخلات‭ ‬والأسئلة‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬منتسبو‭ ‬البرنامج‭ ‬حول‭ ‬أهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬اقتراحات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬آرائهم‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

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