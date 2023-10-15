الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الصحية تنوه بإسهامات الكوادر الوطنية في المسيرة التنموية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حرص مملكة البحرين على تعزيز إسهامات الكوادر الوطنية في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، منوهةً بالكفاءات الوطنية المتميزة التي تزخر بها المملكة، والتي تحظى بالدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقاء الدكتورة بالدفعة الثامنة لمنتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشادت بالروح التي يتحلى بها منتسبو البرنامج، منوهةً بما يزخر به القطاع الحكومي من طاقاتٍ تمتلك جوانب إبداعية تسهم في مواصلة تحقيق الخير والنماء لوطننا العزيز وذلك ضمن فريق البحرين الواحد.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تطوير جودة وكفاءة واستدامة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، كمنظم صحي مستقل من خلال تنظيم تقديم الرعاية الصحية في مملكة البحرين، وتنفيذ وتطوير اللوائح الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين، إلى جانب ترخيص المتخصصين في الرعاية الصحية داخل المؤسسات الصحية من أجل تحقيق الهدف المتمثل في ضمان تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وعالية الجودة وفعالة في مختلف المؤسسات الصحية في المملكة.
كما استمعت الدكتورة لمجموعة من المداخلات والأسئلة التي طرحها منتسبو البرنامج حول أهداف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وخططها المستقبلية، مؤكدةً أهمية الاستثمار في اقتراحات الكوادر الوطنية، والاطلاع على آرائهم التي من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي.
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