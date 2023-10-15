مجلس إدارة هيئة سوق العمل يبحث أولويات المرحلة المقبلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬اجتماعه‭ ‬العاشر‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬برئاسة‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ونبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب،‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬بتعيينه‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬راجين‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وآليات‭ ‬ربطها‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬الحكومة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬لاسيما‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنافسية‭ ‬والعدالة‭ ‬والاستدامة،‭ ‬وخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬واستقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ويعزز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كبيئة‭ ‬عمل‭ ‬جاذبة‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نظم‭ ‬وتشريعات‭ ‬تحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬أطراف‭ ‬العمل،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬والتي‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬والعمليات،‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء‭.‬

وأشار‭ ‬نبراس،‭ ‬إلى‭ ‬توجه‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬العمل‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الافتراضية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬ومختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬وأماكن‭ ‬تجمع‭ ‬العمالة‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافظات،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬